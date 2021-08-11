Жители Барнаула увидят самый яркий звездопад лета

Пик звёздного дождя Персеиды приходится на ночь с 12 на 13 августа 2021 года.

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Дождь из звёзд продлится до 26 августа.

Метеоры звёздного дождя Персеиды отличаются своей продолжительностью и интенсивностью. Этот звездопад на период максимума может достигать около 100–110 метеоров в час, радиант расположен в созвездии Персея. Интенсивность потока при благоприятных условиях для наблюдения позволяет видеть частицы невооружённым глазом», информируют в планетарии.

Добавим, что по данным Роскосмоса, 20 августа 2021 года к Земле на наименьшее расстояние приблизится Юпитер.