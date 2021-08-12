Барнаульские предприниматели реализовали социально значимый проект

У барнаульских детей появилась возможность изучать географию, историю, астрономию с помощью виртуальной реальности.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

В Барнауле открылся клуб виртуальной реальности Portal VR с использованием передовых технологий. Кроме изучения некоторых школьных дисциплин проектом предусмотрена возможность прохождения спортивных тренировок, не уступающих по физической нагрузке занятиям в спортзале.

Также в клубе разработана социальная программа по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят из многодетных и малообеспеченных семей, они смогут посещать эту площадку и участвовать в образовательных и спортивных играх бесплатно.

В открытии клуба приняли участие заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев, депутат Барнаульской городской Думы Кристина Юстус, основатель федеральной сети клубов и арен виртуальной реальности Денис Рогов, основатель клуба Portal VR в Барнауле Роберт Керкеев, двукратный чемпион и двукратный бронзовый призёр зимних Паралимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Алексей Мошкин, дети с родителями, сообщается на официальном сайте города.

Отмечено, что несмотря на то, что клуб располагается в Индустриальном районе, его востребованность будет высокой среди горожан. Оборудование и технологии этой площадки позволяют ребятам посетить разные страны и города, отправиться в путешествие по морю или в космос.

Юрий Еремеев подчеркнул, что те возможности, которые предоставляют современные технологии, необходимо использовать:

«Очень важно, что этот проект имеет социальную направленность. Разработана целая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудование и технологии этой площадки позволяют ребятам посетить разные страны и города, отправиться в путешествие по морю или в космос. Используются образовательные и спортивные виртуальные программы, которые будут полезны школьникам. И еще один аспект – здесь будет интересно людям всех возрастов. Никаких ограничений нет, каждый найдет для себя здесь что-то интересное».



Основатель клуба Portal VR в Барнауле Роберт Керкеев отметил, что это прежде всего площадка для развития: