Алтайские предприятия задолжали работникам миллионы рублей

Общая сумма долга составляет 32 миллиона рублей.

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Долги по зарплате накопились перед 615 работниками, в среднем более 52 тыс. рублей на человека. И это без учета ликвидированных предприятий, сообщает Алтайский краевой совет профсоюзов со ссылкой на Следственный комитет края.

С начала года в регионе зарегистрировано 58 сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий»). В 2020 году таких заявлений было больше — 62. Возбуждено 16 уголовных дел (в 2020-м — 15), в суд направлено семь уголовных дел (в 2020-м — два).



В нынешнем году резко снизилась практическая работа по возмещению нанесённого гражданам работодателями ущерба. Так, сумма возвращённых работникам законно заработанных денег в 2021 году составила 8,2 млн рублей (в 2020-м — 61,9 млн рублей). Также существенно сократились в этом году в Алтайском крае масштабы и тяжесть наложенных на нарушителей уголовного законодательства санкций: арест на имущество собственников, виновных в невыплате зарплаты, наложен на общую сумму всего лишь в 10,8 млн рублей (для сравнения: в 2020-м — 160 млн рублей).





