Барнаульцы смогут получить налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги

Закон о вычете за спорт вступил в силу с 1 августа 2021 года. Он позволяет налогоплательщикам получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги.

Введением налогового вычета на спорт Правительство планирует привлечь к активному образу жизни до 70% населения страны.

Фото: Андрей Чурилов

В случае крупных расходов на покупку жилья, образование или лечение граждане России могут их частично компенсировать с помощью налогового вычета. С августа в группу социальных вычетов вошли и расходы на абонемент в фитнес-клуб или оказание других спортивно-оздоровительных услуг. Получить его можно не только на себя, но и на детей, в том числе усыновленных или подопечных.

Получение спортивного вычета станет возможным с 2023 года, когда нужно будет подавать декларации за 2022 год. При оформлении же компенсации у работодателя вернуть часть НДФЛ можно в течение 2022 года. Следует напомнить, что существует два способа подать заявления на вычеты – в налоговом органе по месту жительства или через работодателя. Для получения вычета в налоговом органе следует представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год и приложить к ней подтверждающие документы – копии договора на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек. Для оформления возврата через работодателя необходимо подготовить письменное заявление от самого работника, а также уведомление из налоговой о подтверждении такого права.

Максимальная сумма трат на спорт, с которой можно оформить вычет, – 120 000 рублей. Вычет составляет 13% от суммы, то есть максимум 15 600 рублей. К примеру, если на спорт потрачено 156 000 руб. за год, соответственно 13% от данной суммы – 20 280 руб., то вычет составит 15600 руб. Если на спорт потрачено 35 000 руб., то возврат будет равен 35000*13%=4550 руб.

Однако, как сообщает УФНС по Алтайскому краю, получить такой вычет можно, если на дату фактически произведенных расходов физкультурно-спортивная организация (индивидуальный предприниматель) и оплаченные физкультурно-оздоровительные услуги включены в соответствующие перечни. Известно, что это коснется тех компаний и индивидуальных предпринимателей, для которых деятельность в области физической культуры и спорта является основной. Подробный их список власти утвердят до 1 декабря.