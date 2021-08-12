Горе-брокер: жительница Барнаула хотела заработать на биржевом рынке и потеряла огромную сумму

Мошенническая схема, в результате которой горожанка потеряла более трёх миллионов рублей, основана на брокерских вложениях.

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В пункт полиции «Новосиликатный» обратилась 61-летняя жительница города, которая заявила, что стала жертвой мошенников, сообщает портал ГУ МВД по Алтайскому краю. Правоохранители выяснили, что в середине июня 2021 года женщину привлекло рекламное объявление в одной из социальных сетей о возможности быстрого заработка под контролем опытных биржевых брокеров. Зайдя по указанной ссылке, потерпевшая заполнила заявку, в которой указала свои персональные данные и номер телефона.

Через несколько дней ей перезвонил мужчина, назвавшийся Романом Сапфировым. Он заявил, что является брокером фирмы, давшей объявление, и готов оказать помощь: чтобы получать прибыль, женщине нужно следовать его инструкциям и сделать первоначальный взнос в размере 12 000 рублей. По словам «брокера», вложения были успешными и требовались дополнительные средства. В течение нескольких недель новоявленный инвестор, следуя рекомендациям, оформила в разных банках кредитов на общую сумму более трёх миллионов рублей и перевела их «брокеру-консультанту». Сомнения у горожанки появились только тогда, когда ей поступила очередная инструкция купить страховку за 750 000 рублей. Потерпевшая поняла, что с ней общаются злоумышленники и обратилась в полицию.

Полиция предупреждает: обещания огромной прибыли в кратчайшие сроки — очевидный признак того, что вас пытаются обмануть. Торговля на бирже всегда несёт высокие риски для инвестиций. Не доверяйте рекламным объявлениям и предложениям вкладывать средства, переводя их на счета незнакомых вам людей. Помните, что информацию об участниках фондового рынка можно легко найти и проверить в интернете (наличие лицензии, полную информацию о компании и т. д.). Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.