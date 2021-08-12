#КиноБарнаул: кинообзор «Вечернего Барнаула» от 12 августа 2021 года

Прогноз погоды не оставляет нам большого разнообразия досуга. Однако когда за окном «дождь идёт, грохочет гром», самое время идти в кино. «Вечерний Барнаул» и сеть «Киномир» представляют главные премьеры прокатной недели.

Фото: pexels.com

«Главный герой», фантастический боевик/приключения (16+)

Фото: startfilm.ru

Пандемия задержала выход громких новинок в прокат, однако масштабные проекты медленно, но верно добираются до зрителей. Фильм «Главный герой» — один из них. В центре сюжета эпизодический персонаж онлайн-игры Free City — робкий банковский клерк Гай. Он живёт в безумном мире, где на улицах постоянно происходят перестрелки, гонки и ограбления, а ему отведена роль вечной жертвы. Однажды он начинает догадываться, что живёт в виртуальном мире, и отказывается подчиняться правилам и мириться с таким положением вещей. Однако бунт вызывает недовольство разработчиков игры, и для того, чтобы спасти игру от отключения от серверов, герою приходится объединиться с девушкой-геймером.

Фото: startfilm.ru

Постановщиком истории стал Шон Леви — режиссёр трилогии «Ночь в музее» и сериала «Очень странные дела». Главные роли сыграли Райан Рейнолдс, Тайка Вайтити («Тор: Рагнарек»), Джоди Комер («Убивая Еву») и Джо Кири («Очень странные дела»).

По словам режиссёра, этот проект будет интересен не только заядлым геймерам, но и широкой публике.

«Лучшие спортивные фильмы, которые когда-либо были сняты, на самом деле не о спорте, — проводит интересную аналогию актёр. — И я думаю, что мы делаем то же самое: мы используем мир видеоигр, мир Свободного города и геймерскую культуру как средство, чтобы рассказать эту действительно прекрасную историю».

Среди других поводов посмотреть фильм:

Актуальность. По словам исполнителя главной роли, прочитав сценарий, он был поражён, насколько своевременным оказалась история. И дело здесь не в том, что наш мир сейчас ощущается как дополненная реальность или кажется антиутопическим, а в тематике фильма. Он о вере в способность людей сплотиться и оказывать влияние на свой мир, о личной свободе воли, о расширении собственных возможностей.

Комедийный потенциал. Несмотря на серьёзные темы, которые затрагивают создатели, это всё же комедия, вдохновляющая и позитивная. Посмотревший гарантированно получит «ударную волну радости». При этом комедийная тональность будет несколько иной, чем у другого проекта с участием Рейналдса — «Дэдпул». В отличие от болтливого наёмника главный герой фильма — простодушный человек в циничном мире. Герой будет смешным и трогательным, а такой эмоциональный перфоманс дорогого стоит.

Свою лепту в комедийный потенциал истории внёс и Тайка Вайкики. Новозеландский актёр сыграл директора компании, разработавшей онлайн-игру. На площадке Вайкики отрывался от души, менял реплики на ходу, добавляя новые шутки.

Готовность ставить рекорды. У трейлера фильма было аномальное количество просмотров — 55 миллионов за 24 часа, так что проект явно попал в обойму..

Отличные спецэффекты. «Главный герой» был задуман как летний блокбастер 2020 года, однако из-за коронавируса премьеру перенесли сначала на декабрь, а затем и вовсе на лето-2021. Однако такая задержка позволила создателям детально проработать спецэффекты.

Исполнитель главной роли. Райан Рейнолдс, муж, отец и просто красавец, активно участвовал во всех этапах производства — от проведения кастинга и полировки сценария до разработки рекламной кампании. А лучшие истории всегда получаются тогда, когда люди подходят к своему делу с душой!

Смотрим в кинотеатрах: «Европа-Киномир», «Мир», «Огни», «Арена» (IMAX, DBOX, 2D), «Киномир-Галактика» (2D, ATMOS)

«Не дыши 2», триллер США (18+)

История про старика с ограниченными возможностями здоровья, в дом которого вторгаются молодые воришки, вышла в прокат в 2016 году. При бюджете 9,9 млн долларов «Не дыши» собрал больше 157 миллионов, став хитом летнего проката. Смотреть, как Норман Нордстром (Стивен Лэнг) защищает своё жилище, которое оказывается ловушкой, полной опасных секретов, страшно интересно! Ведь в тот момент, когда ты начинаешь сопереживать слепому старику, на свет вылезают его чудовищные деяния…

В «Не дыши 2» Норман Нордстром возвращается. И как человек, который всю свою жизнь доказывал правоту жестокими методами, он обнаружит, что они приводят к жестоким результатам. Норман совершал злые, непростительные поступки, и последствия настигнут его, хотя, возможно, и не совсем те, которые хотелось бы увидеть зрителям. Если в первой части персонаж был террористом, то теперь он сам стал мишенью и борется со злом.

Фото: startfilm.ru

В роли Нормана вновь предстаёт Стивен Лэнг. Режиссёр оригинального фильма «Не дыши» Феде Альварес в этот раз ограничился продюсированием, а также выступил в качестве соавтора картины.

«Стивен Лэнг создал сумасшедшего, культового персонажа в первом фильме, — считает Альварес. — В своей охоте за злоумышленниками Норман становится очень агрессивным, но в то же время уязвимым. И зрители недооценивают его так же сильно, как и персонажи. Вы думаете: он слабовидящий, с этим парнем покончено. А потом оказывается, что он способен на гораздо большее, чем вы могли себе представить».

Смотрим в кинотеатрах: «Европа-Киномир», «Мир», «Огни», «Арена», «Киномир-Галактика».

«Аннетт», мюзикл, Мексика — США — Франция (16+)

Фото: startfilm.ru

В рамках проекта «АРТ» сеть «Киномир» показывает отличные авторские фильмы. Один из них, премьера этой недели, получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале — 2021. Фильм французского режиссёра Лео Каракаса называют душераздирающим мюзиклом и масштабной рок-оперой.

По сюжету успешный стендап-комик и оперная дива счастливы вместе и упиваются успехом до тех пор, пока после рождения их особенной дочери Аннетт не происходит трагедия. История расскажет не столько о любви, сколько о взаимоотношениях со славой и непростом отцовстве. Ещё один персонаж фильма — музыка. Саундтрек к фильму и сценарий написали братья Мэл — солисты группы Sparks. Так что для музыкантов «Аннетт» — это и альбом, и кинематографический проект.

Фото: startfilm.ru

Для Лео Каракаса «Аннетт» — очень личный проект. Режиссёр посвятил фильм приёмной дочери Насте, которую растил после гибели жены, актрисы Екатерины Голубевой. Исповедальные ноты фильма действительно трогают до глубины души.

Главные роли в картине исполняют Адам Драйвер, Марион Котияр и Саймон Хелберг. А в их умении дирижировать нашими эмоциями мы нисколько не сомневаемся!

Как видите, синопсис немного напоминает другой мюзикл — «Лед 2» с Александром Петровым. Так что история даст нам отличную возможность наконец-то выяснить, кто лучше поёт: Петров или Драйвер. Но проекты у Драйвера по-любому круче, одни мрачные тайны «Дома Гуччи» чего стоят!

Смотрим в кинотеатре: «Киномир-Галактика»

«Босс-молокосос 2», мультфильм, США (6+)

Фото: startfilm.ru

Братья Тим и Тед возвращаются в продолжении семейной анимационной комедии о младенце-интеллектуале, шпионе из секретной небесной корпорации. Вторая часть франшизы выходит в прокат в субботу, 14 августа, и снова рассказывает о боссах в пелёнках, которые внедряются в обычные семьи.

В первой части истории в дом мальчика Тима прибывает одетый в костюм младенец. Мать и отец в восторге от нового сына, но старший ребёнок сразу же начинает ревновать своих родителей к непростому братишке. Между мальчиками мгновенно зарождается соперничество, которое уходит на второй план, когда Тим обнаруживает, что новорождённый на самом деле шпион, выполняющий секретную миссию. Теперь братья объединяются, чтобы остановить заговор и спасти Землю.

Фото: startfilm.ru

В фильме «Босс-молокосос 2» Тим и его младший брат Тед стали взрослыми и постепенно отдалились друг от друга. Тим теперь живёт спокойной жизнью со своей женой Кэрол в маленьком пригороде. У них есть очень умная семилетняя дочь Табита и новорождённая Тина. Табита — лучшая в своём классе в престижном центре продвинутого детства, она боготворит своего дядю и хочет стать похожей на него, но её отец беспокоится, что дочь слишком много работает и упускает нормальное детство. Тед же стал генеральным директором фонда. Когда становится известно, что малышка Тина — сверхсекретный агент BabyCorp, чья миссия — раскрыть тёмные секреты школы Табиты и её таинственного основателя доктора Эрвина Армстронга, братьям Темплтонам приходится снова стать одной командой. А для этого они вынужденно превращаются с помощью таблеток обратно в маленьких мальчишек и сражаются с целой армией странных детей.

Фото: startfilm.ru

История малыша-суперагента основана на одноимённой иллюстрированной книге американской писательницы Марлы Фрэйзи. Режиссером и первой, и второй части картины является Том Макграт, один их режиссёров франшизы «Мадагаскар». В оригинальной истории суперуспешный бизнесмен в подгузнике говорит голосом Алека Болдуина, отца семерых детей, двое из которых — младенцы, родившиеся с разницей в 6 месяцев! В России же «Босс-молокосос» говорит голосом Фёдора Бондарчука, тоже молодого отца. Супруга режиссёра, Паулина Андреева, в марте этого года родила ему сына Ивана.

Фото: startfilm.ru

Первая часть франшизы имела огромный успех в 2017 году. В мировом прокате фильм собрал впечатляющие 528 миллионов долларов. Успех картины монетизировали не только продолжением, но и созданием мультсериала «Босс-молокосос: снова в деле», который успешно идёт на ТВ уже три года.

Смотрим в кинотеатрах: «Европа-Киномир», «Мир», «Огни», «Арена», «Киномир-Галактика».

«Остров проклятых», детектив/триллер, США (18+)

Фото: startfilm.ru

Детективный триллер Мартина Скорсезе с неожиданными сюжетными поворотами выходит в повторный прокат 14 августа. Фильм по мотивам одноимённого романа Денниса Лихэйна появился на экранах в феврале 2010 года. По сюжету два американских судебных пристава отправляются на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишённых преступников. На допросах персонал лечебницы и пациенты ведут себя крайне подозрительно, продолжая повторять один и тот же заученный текст. При проведении расследования главным героям придётся столкнуться с паутиной лжи, обрушившимся ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники. Как говорится, не дай вам бог сойти с ума!

Фото: kinopoisk.ru

Главные роли в фильме сыграли Леонардо Ди Каприо, Марк Руффало, Бен Кингсли, Макс фон Сюдов, Мишель Уильямс, Эмили Мортимер, Патриша Кларксон и другие.

Мишель Уильямс гениально сыграла безумие. Эта роль имела для неё большой терапевтический эффект, ведь она очень долго винила себя в гибели отца своей дочери Матильды — Хита Леджера. Лучший после Джека Николсона исполнитель роли Джокера умер от передозировки лекарств, которые принимал, пытаясь побороть депрессию от разрыва с Мишель.

Фото: kinopoisk.ru

Картина стала пятым фильмом Леонардо Ди Каприо, который снял Мартин Скорсезе. И вторым самым кассовым в карьере режиссёра после «Волка с Уолл-стрит».

Марк Руффало выиграл роль Чака Ауле у Роберта Дауни-младшего и Джоша Бролина, после того как послал режиссёру фанатское письмо, в котором говорилось, как сильно он хочет с ним работать.

Оригинальное название фильма Shutter Island является анаграммой Truths and Lies (правда и ложь) и Truths/Denials (правда/отрицание), что всячески подчёркивает мистицизм и запутанность сюжета этой истории.

Практически весь фильм на экране облачно, и дождь становится всё сильнее по мере того, как история развивается. Солнце появляется только в финальных сценах. Это прямая ссылка на Фрейда, который описывал подсознание как запутанную облачную погоду в противовес ясному небу сознания.

Съёмки фильма проходили на острове Педдокс, в Национальном парке Акадия из штата Мэн, образ больницы тоже собирательный — ею стали Медфилд Стейт Хоспитал из Медфилда, штат Массачусетс, и интернат для престарелых людей Rice Estate. Все эти объекты были скомбинированы при помощи компьютерной графики для создания «Острова проклятых».

Смотрим в кинотеатре: «Киномир-Галактика»