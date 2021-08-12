Ливнёвки захлебнулись: городская ливневая канализация не справляется с последствиями дождей

Проливные дожди в Барнауле стали причиной затопления нескольких участков улиц и тротуаров.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

После выпадения за короткий промежуток времени большого количества осадков на низменных участках возникают места скопления воды, так как городская ливневая канализация не рассчитана на единовременный пропуск такого количества воды.

Водяные потоки несут с собой мусор, песок, ветви деревьев, которые оседают на решётках колодцев, забивают трубы ливневой канализации.

Все проблемные участки находятся на постоянном контроле дорожников. Дежурные бригады МБУ «Автодорстрой» оперативно выезжают для устранения засоров ливневых канализаций, убирают решётки для того, чтобы ускорить спуск воды.

В том числе с начала выпадения осадков бригада сразу же выехала на участок дороги на пересечении ул. Молодежной и пер. Ядринцева для проведения оперативных работ. Несмотря на то, что на данном участке имеется закрытая сеть городской ливневой канализации, при выпадении большого количества осадков происходит временное подтопление дороги в направлении ул.Челюскинцев.

При открытии люков поверхностные стоки оперативно уходят по закрытым сетям ливневой канализации — в течение 30 минут.

В единой диспетчерской дорожной службы краевой столицы сотрудники фиксируют обращения горожан, которые сообщают о наиболее пострадавших от стихии участках дорог, и оперативно выезжают по указанным адресам. Телефон центральной диспетчерской «Автодорстроя» 8 (3852) 504-360.