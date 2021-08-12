Молодой Алтай: Алтайкрайстат нарисовал портрет алтайской молодёжи

Накануне Международного дня молодёжи, отмечаемого 12 августа, краевое статистическое ведомство опубликовало «статистический портрет» молодёжи Алтайского края.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

Молодёжью сейчас в России принято считать граждан в возрасте от 14 до 35 лет. В Алтайском крае к этой категории на 1 января 2021 года относилось 582,7 тыс. человек (25,4% от общей численности населения края), из них 368,6 тыс. проживало в городах (63,3% от общей численности молодёжи), в сельской местности — 214,1 тыс. человек (36,7%). За последние десять лет численность молодёжи в крае сократилась на 182 тыс. (23,8%).

Молодёжь края активно вовлечена в сферу трудовых отношений. По данным за 2020 год, трудовой деятельностью в регионе занимались 324,8 тыс. молодых людей, или около 60% от общей численности молодёжи.

Получение образования — важный шаг молодых людей на пути к достойной карьере. Обучением в крае занято 173,9 тыс. человек, из них в общеобразовательных организациях 74,7 тыс. человек (12,8% от общей численности молодёжи края), в высших и средних профессиональных организациях — 99,1 тыс. молодых людей (17,0%).

К числу основных предпочтений у молодёжи при выборе профессии относятся технические специальности (инженерное дело, технологии и технические науки) — 11,1 тыс. человек (22,5% от общего числа обучающихся в высших учебных заведениях края), образование и педагогика — 9,2 тыс. человек (18,6%), здравоохранение — 5,6 тыс. человек (11,4%), экономика и управление — 6,5 тыс. человек (13,1%), юриспруденция — 4,6 тыс. человек (9,3%).

Как поясняют в ведомстве, более подробную информацию о численности молодёжи по каждому муниципалитету — городу и району региона — даст предстоящая Всероссийская перепись населения. В ходе переписи станет достоверно известно о численном составе населения, о том, как оно размещается на территории Российской Федерации. Также будут обновлены многие другие данные, необходимые для определения перспектив социально-экономического развития страны. Масштабное статистическое мероприятие планируется провести в октябре 2021 года с применением цифровых технологий.