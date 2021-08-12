«На страже здоровья Земли»: в Барнауле прошёл мастер-класс в рамках грантового проекта

Мастер-класс по изготовлению лежанок для кошек из старых ненужных вещей провёл молодёжный совет ТОС на детской площадке по адресу ул. Кавалерийская, 1.

Фото: barnaul.org

Дети с радостью откликнулись на призыв инициативной группы территориального общественного самоуправления помочь одному из барнаульских приютов для животных.

Ребята изготовили пять лежаков для кошек и собак, которые уже передали в приют.

Грантовый проект по экологии «На страже здоровья Земли» включает в себя целый цикл мероприятий. В его рамках закуплены раскладные столы и стулья для проведения мастер-классов по изготовлению поделок из твёрдых бытовых отходов: пластиковых бутылок, картона, фанеры, приобретён рециркулятор для дезинфекции помещения. Активисты ТОС провели два уличных кинопоказа известных мультфильмов и видеороликов собственного изготовления на экологическую тему, сообщается на официальном сайте города Барнаула.





