Недетские шалости: в Барнауле ребёнок поджёг автомобиль

Вечером 11 августа ребёнок поджёг легковой автомобиль возле здания на улице Червонной, 25.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Информацией об этом поделились очевидцы в социальных сетях.

В сообществе «Инцидент Барнаул» сообщается, что загорелся ВАЗ-2106. От него пламя перекинулось на рядом стоящий автомобиль «Тойота».

При просмотре записи с камеры видеонаблюдения было установлено, что «шестёрка» была не закрыта. Воспользовавшись этим, в неё залез мальчик на вид лет 10. Малолетний нарушитель был одет в белую футболку и шорты.

Через какое-то время мальчик вылез из автомобиля, а тот загорелся.