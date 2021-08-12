О развитии туризма в Барнауле в условиях пандемии и перспективах отрасли

Вместе с закрытием границ из-за распространения коронавирусной инфекции конкуренция на рынке внутреннего туризма значительно возросла. В связи с этим в городе ведется поиск современных решений, которые позволят выделить Барнаул на фоне иных популярных точек притяжения туристов.

После реконструкции Нагорный парк стал одним из любимых мест отдыха горожан и гостей краевой столицы.

Фото: Ярослав Махначёв

Задержать туриста

Имея богатую историю, Барнаул стал по-настоящему интересен для туристов всего несколько лет назад. Отправной точкой для этого послужило принятие концепции туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город» в 2013 году и участие в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». В общей сложности объем финансовых вложений в проект из бюджетов разных уровней, а также частных инвестиций превысил 4,0 млрд руб. Благодаря этому исторический центр города приобрел привлекательный вид: преобразился Нагорный парк, изменила формат улица Мало-Тобольская, появилась современная набережная реки Оби. Как следствие, улучшились условия для развития малого бизнеса, дополнительно создано 2900 рабочих мест, за пять лет туристический поток увеличился с 348 тыс. человек (данные на 2014 год) до 450 тыс. человек (2019 год). Анализ данных показывает, что на второе место по количеству прибытий выходят туристы из Москвы и Московской области. На первом – гости из соседних регионов.

Как правило, к нам едут либо с деловыми визитами, этот вид туризма в Барнауле наиболее развит (не случайно на протяжении последних лет в экспертном сообществе обсуждается необходимость создания конгрессно-выставочного центра), либо останавливаются как в транзитном городе на пути к другим локациям региона.

Понимая это, в администрации города не ставят сверхзадач по привлечению массового туриста в город – в первую очередь стараются задержать тех, кто в Барнауле проездом.

– Похожая концепция существует в Иркутске, – рассказывает руководитель отдела по развитию туризма администрации города Барнаула Александр Барышников. – Иркутск позиционирует себя как транзитный город для туристов, которые едут на Байкал. Но у нас не такая простая история. Дело в том, что от Иркутска до Байкала можно добраться за пару часов, а от Барнаула до Горного Алтая, куда в большинстве своем стремятся туристы, гораздо дальше.

Приспособились

Самая большая проблема, с которой столкнулась туротрасль – ограничения в связи с пандемией. В прошлом году поток туристов в Барнаул уменьшился в четыре раза и едва достиг 110 тыс. человек. В текущем ожидают увеличение цифры, но остерегаются делать большие ставки – слишком нестабильная эпидситуация.

Кроме того, приобретают популярность разработки прошлых лет, которые позволяют избежать массового скопления людей на экскурсиях и самостоятельно изучать город. На помощь туристу приходят информационные стенды и стелы, установленные на пересечениях улиц в старой части города. На них размещены архивные фотографии, фрагменты карты города, а также историческая справка об улице на русском и английском языках. На карте указана геометка, обозначены объекты культурного наследия, музеи, театры, сувенирные магазины, торговые центры, кафе и рестораны, медицинские центры, находящиеся поблизости.

Наиболее актуальным стал цифровой экскурсионный маршрут «Узнай Барнаул сам». Он представлен QR-кодами, разработанными при тесном взаимодействии администрации города и детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» и размещенными на стендах и стелах.

Создан и ведется инстаграм-аккаунт Barnaul-tur, где размещаются анонсы различных мероприятий в городе и другая информация, связанная с туризмом. Канал создавался как дополнительная мера поддержки на время проведения второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Сегодня он становится отдельным проектом, в планах его дальнейшее развитие.

Проведение II этапа Кубка мира по гребле показало, что Барнаул может принимать гостей любого уровня. Для удобства перемещения гостей города в гостиницах были размещены специально разработанные «Карты туриста», которые позволяют быстро сориентироваться в городе. С хорошей стороны зарекомендовали себя рестораны, подготовив меню на иностранных языках для обеспечения доступного сервиса.

В тандеме с жителями

Любопытно, что и сами горожане активно участвуют в формировании туристического облика Барнаула. Так, несколько лет назад они сами выбирали объекты, которые следует благоустроить. Тогда победителем голосования за общественные территории в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» стал Нагорный парк в связке с набережной реки Оби. Ежегодно в голосовании участвует и Демидовская площадь, откуда начинался Барнаул. Была там и набережная, за которую не так давно проголосовали жители города. Ее благоустройство продолжится уже в 2022 году.

Реализованные проекты быстро находят поддержку у населения. Если вспомнить, то еще при начале работ по созданию туркластера у многих были вопросы, нужна ли Барнаулу пешеходная улица. Спустя четыре года здесь ежедневно собираются отдыхающие и туристы, регулярно проводятся уличные концерты, гастрономические фестивали.

Потенциал

Если говорить в целом, то потенциал для дальнейшего развития туристической отрасли в Барнауле еще далеко не исчерпан. Это касается и создания новых объектов притяжения, и развития перспективных направлений туризма. Например, гастрономический туризм. У нас есть заведения с уникальными предложениями, к примеру, «Горная аптека» и «Ясная Поляна».

Наверное, самой важной задачей является развитие инфраструктуры города, в том числе туристической. Она представляет основу для комфортной жизни местных жителей. Это не только приведение в порядок исторического центра, но и развитие торговли, транспорта, создание новых рабочих мест.

Барнаул – это город с многовековой историей и богатым туристическим потенциалом. Безусловно, он еще удивит и в чем-то превзойдет ожидания своих жителей и гостей.