Планетарий в здании бывшего кинотеатра «Родина» откроется до конца года

Решение о переносе в «Родину» планетария было принято в 2019 году, когда здание, в котором находится звёздный дом, было передано приходу Крестовоздвиженской церкви города Барнаула.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

Согласно муниципальному контракту на преображение здания кинотеатра «Родина» будет направлено более 13 млн рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации. Срок выполнения работ — 30 сентября 2021 года.

По словам председателя комитета по культуре города Барнаула Валерия Паршкова, в связи с тем, что здание является объектом культурного наследия, все работы проходят обязательное согласование с Алтайохранкультурой.

«Первый этап — переоборудование зала — наиболее сложный. Здесь предстоит обустроить инновационный купол, чтобы проецировать на него полнокупольные программы и фильмы с высоким разрешением. Также будет площадка для выступления лектора, удобные кресла для зрителей. Важной частью ремонта станет и акустическая отделка помещения. В центре зала разместится новое проекционное оборудование», — сообщил Валерий Паршков.

Валерий Паршков

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

Автором архитектурного проекта является генеральный директор творческой архитектурной мастерской «Классика» Александр Деринг. По его словам, внешний вид здания не изменится, только на фасаде появится надпись «Планетарий». Это связано с необходимостью сохранения объекта культурного наследия. Однако внутренний интерьер помещений изменится кардинально.

Александр Деринг

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

«Обновление зала — только часть запланированного ремонта. После него стартует второй этап — ремонт остальных помещений, благоустройство прилегающей территории. Изменятся все интерьеры внутри здания: здесь обустроят своеобразный центр творчества и культуры. Кроме планетария в здании планируется разместить музей космонавтики, площадки для детского творчества и мероприятий. Интерьеры будут соответствовать тематике центра. Их детальную разработку проведут позднее. В итоге у нас появится культурно-образовательный комплекс, который будет интересен горожанам и гостям города всех возрастов», — сказал Павел Ягодкин.

Ожидается, что обновлённый планетарий распахнёт свои двери для посетителей уже зимой текущего года.







