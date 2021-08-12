Семейный сантехник: лучший профессионал Барнаула работает на Потоке

В Барнауле подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В состав конкурсной комиссии входили представители городского комитета жилищно-коммунального хозяйства, члены Общественной палаты города. Звание «Лучший слесарь-сантехник» присуждено сантехнику ООО «УК Поток» Станиславу Афанасову.

В сейфе Станислава Афанасова есть инструменты на все случаи жизни.

Фото: Василий Каркавин

Со Станиславом мы встретились в слесарной мастерской, где хранятся инструмент, расходные материалы и прочие слесарные трубы и вентили, и где между вызовами отдыхают мастера. Мастер собирал в свою рабочую сумку все, что может пригодиться на очередном вызове, его коллега, плотник Николай Трофименко, гонял чаи. Разговорились.

Управляющая организация «УК Поток», в которой трудится Станислав Афанасов, обслуживает 22 многоквартирных дома. В основном это двух-трех-пятиэтажки, построенные в 60-х годах прошлого века. Так называемый старый фонд со своим колоритом уютных двориков, соседями, которые знают друг друга не просто десятилетиями, а поколениями. Но вместе с тем это и обветшавшие инженерные системы, постоянно требующие ремонта, и другие прелести, присущие таким домам.

Мастер обслуживает семь многоэтажек компании более 20 лет. Менялись ЖЭУ, их юрисдикция, названия, а слесарь так и продолжает избавлять жителей домов и квартир от коммунальных проблем. За эти годы многих жителей знает по имени-отчеству, а уж они его – тем более.

Непоротое поколение

За годы работы Станислав Александрович обучил специальности не одного молодого сантехника.

– Всякие приходили. Работа не самая престижная для молодежи. Больше приходят в сантехники люди уже взрослые. Для кого-то это просто работа рядом с домом, кто-то приходит на время, в поисках других вариантов, и остается надолго. Я ведь и сам случайно здесь оказался – и задержался на 23 года. После армии работал на заводе «Ротор» слесарем механосборочных работ, термистом, а у меня матушка старенькая уже стала, здесь на Потоке жила, вот к ней переехали, да так здесь и остался. Хотя есть и молодежь. Проходил у меня практику курсант профтехучилища Егор. Одну практику прошел, на второй год снова ко мне попросился. Сообразительный паренек, все быстро схватывает, но леноват, или как у меня матушка говорила, «теплый на работу». То есть не горячий, не разбежится, работа в руках не горит. Но, может, это я по себе сужу, а молодые теперь все такие, не знаю. А так парень вроде неплохой.

– Вообще, с молодежью трудно работать. Одним днем живут. Вот в одной из квартир переваривали отопление, смотрю, чугунная батарея старая, вся в ржавых коростах. Предлагаю хозяину поменять: опасно, зимой прорвет, а вдруг ребенок под горячую струю попадет? В зимнее время вода в системе отопления выше 100 градусов. Хозяин противится: «Не течет ведь, и пусть стоит». А когда зимой рванет, будет сложнее. Сети изношены и каждое отключение, перепады давления, приводят к новым порывам и авариям. Но я заставить хозяина не могу, это его собственность. И позвонит он, когда уже бабахнет, – сетует мастер.

Владимир Баёв, начальник отдела коммунальных предприятий и услуг городского комитета ЖКХ: «Вот уже много лет мы выбираем лучшего из лучших в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И с каждым годом становится все сложнее выбрать победителей. Все участники – большие профессионалы».

Навык дороже денег

– Станислав, а какими, на ваш взгляд, знаниями и умениями должен владеть хороший слесарь-сантехник? Должен быть сварщиком, слесарем, водопроводчиком, кем еще?

– Ну, например, я сварочными работами не занимаюсь, тем более у нас в компании есть свой сварщик Сергей, виртуоз, который может вернуть к жизни самую старую трубу. Смотришь, думаешь: «Да тут латать – не за что хватать», а он умудряется заварить. И варит, казалось бы, совсем в недоступных местах. У меня же квалификация слесаря-сантехника 4-го разряда. А так сложностей, в общем-то, и нет. Просто нужен навык. Я привык работать быстро и по возможности качественно, хоть и, получается, себе в убыток. Сейчас квартиры приватизированы и за все ремонты внутриквартирного оборудования платят владельцы, и эти деньги – прибавка к нашей зарплате. Я если что-то сделал, то лет на пять можно об этом узле забыть. Прошу хозяев и материалы покупать не самые дешевые, чтобы дольше служили. Вот и получается – нет поломок – нет вызовов, нет вызовов – нет денег. «На отвяжись» работать за всю жизнь, так и не научился. Но мы понимаем, что в наших домах живут не самые богатые барнаульцы, поэтому работаем на том и за то, что есть, – констатирует Станислав.

И рыбак, и золотоискатель

– Вот, Алесандрыч, ты во всем такой, – вносит свою лепту в разговор плотник Николай. – Вы знаете, он заядлый рыбак, хоть сам рыбу не ест. Нам с мужиками улов отдает.

– Ем я рыбу, – смеется слесарь. – Чистить ее не люблю. А рыбалка действительно нравится. Чтобы на рыбалку ездить, специально подержанную «Ниву» купил, лодка есть резиновая. В прошлое воскресенье 12 часов в ней на Оби просидел.

– Хороший улов?

– Восемь подлещиков, – машет рукой рыболов. – У меня и на работе однажды была рыбалка, – смеется он. – В 42-м доме случился засор, я взял стальку (кусок стальной проволоки с загнутым крючком концом), пришел и вытащил из трубы рыбью голову. Такая вот рыбалка, не отходя от рабочего места. Но приходилось и золото доставать, – оживляется сантехник. – В одной из квартир девчонка купалась в ванной, сережка золотая отцепилась и в слив ушла. Отец девчонки звонит: так, мол, и так. Что можно сделать? Ну, там все просто. Сережка тяжелая, должна в сифоне остаться. Я пришел, сифон снял, вернул девчонке потерю.

Станислава Афанасова можно назвать семейным сантехником. Молодые хозяева, если есть возможность, вызывают сторонние организации, устанавливают в квартирах современное оборудование, а старое поколение привычно встречает во дворе или звонит Афанасову: «Александрыч, смеситель у меня на кухне побежал, ты выбери время, приди, посмотри».