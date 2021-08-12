Силин день: народные приметы на 12 августа

В народе говорили: «На Силу и Силуяна рожь бывает пьяна». Это означало, что наполненная зерном рожь начинает клониться к земле.
Обычно в этот день стоит пасмурная и прохладная погода. Крестьяне начинали сев озимых. Считалось, что любой хлеб, посеянный на Силу, даст хороший урожай. Ещё верили, что сам апостол Сила 12 августа помогает в посевной работе крестьянину.
Святые Силуан и Сила в народе считались покровителями пасечников. Им молились о здоровье пчёл и хорошем урожае мёда.
К этому времени в лесу созревает ежевика, которая является не только вкусной, но и полезной. Плоды ежевики оказывают противовоспалительное действие, помогают при простуде, ОРВИ и болях в суставах.
Существовало поверье, что в ночь на 12 августа ведьмы в образе летучих мышей или кошек ходят по дворам и пьют у коров прямо из вымени молоко. Опившись молока, они обмирают — настолько крепко засыпают, что проснуться своими силами не в состоянии. Разбудить их можно, только брызнув на них святой водой или поднеся зажжённую солому к пяткам.
В этот день собирали листья лопуха. С каждого куста срывали по три листа, высушивали на печке и прикладывали три раза на три Спаса к больным суставам. Считалось, что эта процедура поможет избавиться от ломоты в коленях и костях.
Приметы и поверья