Силин день: народные приметы на 12 августа

В народе говорили: «На Силу и Силуяна рожь бывает пьяна». Это означало, что наполненная зерном рожь начинает клониться к земле.



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Обычно в этот день стоит пасмурная и прохладная погода. Крестьяне начинали сев озимых. Считалось, что любой хлеб, посеянный на Силу, даст хороший урожай. Ещё верили, что сам апостол Сила 12 августа помогает в посевной работе крестьянину.

Святые Силуан и Сила в народе считались покровителями пасечников. Им молились о здоровье пчёл и хорошем урожае мёда.

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К этому времени в лесу созревает ежевика, которая является не только вкусной, но и полезной. Плоды ежевики оказывают противовоспалительное действие, помогают при простуде, ОРВИ и болях в суставах.

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Существовало поверье, что в ночь на 12 августа ведьмы в образе летучих мышей или кошек ходят по дворам и пьют у коров прямо из вымени молоко. Опившись молока, они обмирают — настолько крепко засыпают, что проснуться своими силами не в состоянии. Разбудить их можно, только брызнув на них святой водой или поднеся зажжённую солому к пяткам.

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В этот день собирали листья лопуха. С каждого куста срывали по три листа, высушивали на печке и прикладывали три раза на три Спаса к больным суставам. Считалось, что эта процедура поможет избавиться от ломоты в коленях и костях.

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