Случаи жестокого обращения с животными участились в пригородах Барнаула

В Новоалтайске женщина колготками привязала собаку к ограде детского сада, оставив под проливным дождём, а в селе Лебяжье на свалке нашли раненое животное.

Фото: скриншот видео из Instagram приюта «Территория спасения»

Пока законодатели обсуждают закон о жестоком обращении с животными, над четвероногими продолжают измываться самыми разными способами. Так, ранним утром 11 августа в новоалтайском микрорайоне Белоярск женщина на колготки намертво затянутые на шее, привязала щенка к ограде детского сада и оставила его под проливным дождём. Люди из дома напротив пытались остановить её криками, однако живодёрка убежала. Животное взяла под опеку Ольга Камнева, владелица новоалтайского частного приюта «Территория спасения». Обессиленный щенок, когда его привели домой, еле держался на ногах. Сейчас на странице приюта в Instagram @territoria_spasenia22 собирают средства на будку для щенка, так как вольеры приюта заполнены под завязку и поселить нового питомца некуда.



Фото: скриншот видео из Instagram приюта «Территория спасения»

В приюте большое количество собак и кошек после операций, огромные долги за медицинские процедуры в ветеринарной клинике. Помочь можно денежными средствами, лекарствами, пелёнками, кормами. Информация о нуждах приюта и реквизиты для оказания помощи есть в аккаунте. Не оставайтесь равнодушными, маленькая помощь всегда лучше большого сочувствия.

О собаке с тремя огнестрельными ранениями головы, найденной в мешке на мусорке, сообщил телеграм-канал «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ГТРК «Алтай». Об истекающем кровью животном рассказала жительница села Лебяжье Мария Князева. Собаку отвезли в ветеринарную клинику, где рентген показал, что в черепе животного застряли три пули, предположительно выпущенные из винтовки. Ветеринары оказали животному посильную помощь, но с такими ранениями шансов выжить у собаки не было. Животное погибло, а волонтёры решили написать заявление в полицию. Ответ, пришедший из правоохранительных органов, гласил, что уголовное дело возбуждать не будут, так как товароведческая экспертиза оценила собаку в … 83 рубля.

Фото: truehunter.ru

По действующему закону за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы, но зачастую виновных даже не ищут. Полиции не хватает улик, доказательств или свидетелей.