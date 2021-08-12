Смерть на дне стакана: жители Алтайского края отравились спиртными напитками

Происшествие расследует третий отдел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Фото: forumsamogon.ru

По сообщению Следственного комитета, вечером 8 августа 2021 года в одном из сел Усть-Калманского района местные жители на праздновании дня рождения выпили алкогольный напиток неизвестной марки, приобретённый на территории города Барнаула. На следующий день несколько участников застолья были госпитализированы в медицинское учреждение. Одна из женщин, несмотря на все предпринятые врачами действия, скончалась.

Аналогичный случай произошёл на территории города Барнаула, где в результате употребления спиртосодержащей жидкости ненадлежащего качества, приобретённого у частных лиц, скончались два молодых человека.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Правоохранители проводят следственные и процессуальные действия, устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей и очевидцев. Дело также находится на контроле у прокуратуры Алтайского края.

СУ Следкома РФ по Алтайскому краю обращается к жителям края с призывом не приобретать алкоголь по явно заниженным ценам, «с рук» или через интернет, а также в местах, не предназначенных для продажи спиртного или не имеющих лицензию на такие продажи. Употребляя такие напитки, вы рискуете жизнью и наносите непоправимый вред своему здоровью. У вас могут развиться органная недостаточность, психоневрологические расстройства, инвалидизация, гипоксия из-за прекращения нормальной лёгочной вентиляции.