В Барнауле на улицах Попова и Профинтерна на несколько дней перекроют движение

13 августа, в пятницу, с 9:00 будет перекрыто движение на двух улицах краевой столицы.

Фото: new-variant.ru

с 13 августа до 15 августа на улице Попова подрядчики заменят часть магистрального трубопровода диаметром 400 мм, об этом в своём телеграм-канале информирует СГК. Ограничение движения будет действовать в районе пересечения с улицей Гущина в сторону проспекта Космонавтов, в обратном направлении — в районе пересечения с улицей В. Кащеевой.

На улице Профинтерна, в районе здания № 28, движение перекроют по всей ширине проезжей части с 13 августа до 16 августа. Здесь подрядная организация будет вести реконструкцию участка внутриквартальной тепловой сети с увеличением диаметра с 200 мм до 250 мм.

СГК приносит извинения за временные неудобства и просит горожан заранее планировать свой маршрут.