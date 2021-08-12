В Барнауле продолжают работать экологические волонтёры

Накануне бойцы экологического отряда «Атлас» повторно убирали мусор на аллее Целинников. Первый рейд был в середине июля. В этот раз с территории собрали 68 мешков отходов.

В пресс-службе мэрии сообщили, что ребята также провели уборку на склоне вдоль ограждения школы № 113, где собрали ещё около 30 мешков мусора. Днём ранее они убирали, вырезали поросль и косили траву на улице 11-й Западной.

Бригада отряда, которая работает в Индустриальном районе, на этой неделе засыпала провал от индивидуального погреба и убрала мусор вблизи многоквартирного дома на улице Сухэ-Батора, 9. Также ребята снимали объявления на улицах Сухэ-Батора, Энтузиастов, 50 лет СССР, Георгиева и помогали в покосе травы на проспекте Энергетиков и ул. Взлетной, 50.