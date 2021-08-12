В Барнауле стартует проект «Спорт в каждый двор»

Проект «Спорт в каждый двор» организует комитет по делам молодёжи, культуре, физической культуре и спорту администрации Железнодорожного района при участии Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» г. Барнаула.

Фото: canva.com

В рамках проекта запланировано девять мероприятий, которые пройдут во дворах многоквартирных жилых домов Железнодорожного района. Реализация социально-значимой программы, направленной на популяризацию здорового образа жизни среди детей и молодёжи, продлится до 8 сентября.

О времени и месте каждого мероприятия будет сообщено заранее на официальной странице комитета по делам молодёжи, культуре, физической культуре и спорту администрации Железнодорожного района в социальной сети «Инстаграм».

В День физкультурника, 14 августа, в 11 часов на аллее на ул. Георгия Исакова, вблизи дома № 133, состоится первое мероприятие. Горожане смогут сдать нормативы ГТО. Для совсем юных барнаульцев будет организована игровая программа, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.



