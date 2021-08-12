В районах Барнаула ведётся приёмка многоквартирных домов после проведения текущего ремонта

Ежегодная процедура обязательна перед началом отопительного сезона, и управляющие компании начинают готовить дом к очередному сезону сразу после отключения отопления. В рамках утвержденных графиков инженерное оборудование каждого дома проходит две опрессовки: внутреннюю и внешнюю, и если на тепловых сетях нет повреждений, начинается ревизия огромного внутридомового теплового и приборного хозяйства.

Слесарь-сантехник Игорь Пасеченко устанавливает манометр после поверки.

Фото: Андрей Чурилов

В тепловом пункте, расположенном в подвале дома № 150/2 на ул. Гущина, только резиновых прокладок на теплообменниках порядка 35 единиц, примерно столько же манометров, около полусотни единиц запорной арматуры диаметром 50-100 мм и электрозадвижки. Опутанный километрами труб дом требует пристального внимания ежедневно, а не только в период подготовки к зиме.

– В общей сложности мы обслуживаем 12 многоэтажек в Ленинском районе, – рассказал помощник главного инженера УК «Индустрия» Сергей Фатеев. – Этот тепловой пункт относительно новый, отапливает один дом, сами видите, порядок наши сотрудники поддерживают здесь идеальный. Если тщательно не следить за исправностью оборудования и состоянием изоляции, заранее не сделать запас необходимых запчастей и приборов, в сроки ремонта вряд ли уложишься. Мы уже получили акты приемки на все свои дома, к 15 сентября получим и паспорт готовности.

По словам главного специалиста управления коммунального хозяйства Ленинского района Юрия Зеленского, ситуация с получением паспортов готовности жилых домов улучшается.

– Еще пару лет назад показатель едва дотягивал до половины от общей численности жилья, – отметил Юрий Александрович. – В связи с ужесточением требований со стороны ресурсовиков и нашему контролю возросла ответственность управляющих компаний. Даже четыре аварийных дома, которые есть в районе, не остаются без внимания. В течение года их по договору обслуживает УК «Старый Барнаул», а в конце августа мы совместно с сотрудниками БТСК проверяем их готовность к зиме. По графику к 1 сентября планируем получить акты готовности всех жилых домов района.

В соответствии с графиком приемки по состоянию на 5 августа получены акты готовности на 1803 (62%) многоквартирных дома.

К весьма высокой температуре теплового пункта слесарь-сантехник Алексей Гутыро уже давно привык. Процесс подготовки дома к зиме для него не является самым сложным, намного больше внимания и сил уходит при запуске отопления. Кого-то не устраивает температура в квартире, где-то батарея потекла или завоздушило стояк.

– За состоянием изоляции слежу в течение всего года, замечаний нет, – рассказал он. – Бываю здесь каждый день по графику, поскольку обслуживаю и другие дома. К лету у меня уже есть ясная картина, что и в какой последовательности нужно сделать, необходимые запчасти, приборы и другие расходные материалы заказываю заранее, с этим проблем нет. Если ответственно подходить к своим обязанностям, получить акт готовности дома к отопительному сезону труда не составляет.

На 10 августа в Ленинском районе 292, или 67% от общего количества домов получили акты технической готовности. С актами 15 из 26 учреждений здравоохранения, 18 из 21 образовательного учреждения, 8 из 10 учреждений дополнительного образования, 29 из 36 дошкольных учреждений, три из восьми учебных учреждений.

В Октябрьском районе управляющими организациями и ТСЖ получено 355 актов готовности, что составляет 51% от общего количества многоквартирных домов. Акты готовности получили все 40 детских дошкольных учреждений, все 12 школ, четыре из пяти учреждений дополнительного образования и 19 из 26 учреждений здравоохранения.

В Железнодорожном районе акты готовности от тепловой инспекции получили 346 домов, а также все 13 школ, 29 из 32 зданий, в которых расположены детские сады, пять из семи учебных заведений, 17 из 19 учреждений здравоохранения.