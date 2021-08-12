Впереди – Париж! Двукратный призер Олимпиады в Токио Сергей Каменский вернулся домой

В четверг утренним рейсом из Москвы в Барнаул прилетел стрелок Сергей Каменский, завоевавший на Олимпийских играх в Токио две медали. Встречали бийского снайпера торжественно: с цветами, караваем, красной дорожкой и фейерверком.

Фото: Ярослав Махначёв.

Фото с земляком

К подобным встречам в барнаульском аэропорту им. Г. Титова уже стали привыкать. С тех пор, как в 2010 году лыжница Татьяна Ильченко завоевала на Паралимпиаде в Ванкувере медаль, ни одно мировое состязание не обходится без медалей с алтайской пропиской. Здесь красочно встречали и призера Олимпийских игр в Лондоне Ивана Нифонтова в 2012 году, и Сергея Шубенкова после его успехов на чемпионатах мира, и того же Сергея Каменского после серебра в Рио.

Рейс авиакомпании S7 приземлился четко по графику, в 6.55. К этому времени в зале прилета уже выстроились воспитанники училища олимпийского резерва с флажками, шариками. Кто-то растянул баннер со слоганом: «Сергей Каменский – наш чемпион». Пассажиры, выходившие из зала багажа, улыбались, спрашивали, всех ли тут так ярко встречают? Наконец в дверях показался сам стрелок. Объятия с родными, поцелуи. После этого Сергей достал из багажа два футляра с медалями – ну а как их не показать.

Фото: Ярослав Махначёв.

Бронзовую медаль Каменский завоевал в новой олимпийской дисциплине – миксте, где в одной команде стреляют мужчина и женщина. Серебро, как и пять лет назад в Рио, ему принесла стрельба из трех положений с 50 метров.

– В Токио медали красивее, чем в Рио, – рассказывает тем временем Каменский.

На улице стрелка ждет красная дорожка и каравай. Пока Сергей тщательно жует кусок, вокруг взрываются фейерверки. Затем, как и полагается, автограф-сессия. Поначалу за карточкой с росписью подходят воспитанники УОР, затем подтягиваются попутчики Каменского, летевшие с ним вместе.

Фото: Ярослав Махначёв.

– Сергей, можно с вами сфотографироваться как бийчанин с бийчанином? – окликает Каменского какой-то мужчина. Ну как отказать земляку?

– Как вы хорошо подготовились к встрече, – говорит Каменский, подписывая очередную открытку со своим фото. – В Москве все с какими-то клочками бумаги подходили.

Супруга Вера и отец Игорь Владимирович, заслуженный тренер России, за происходящим наблюдают поодаль. Игорь Каменский рассказывает, что после первой медали сына в Токио даже на радостях начал прыгать на диване – благо, мебель уцелела, крепкая.

– Смотрели всей семьей, вцепившись в ручки кресла. Конечно, я рад, он молодец, результаты показал хорошие. Не его вина, что в стрельбе из трех положений он стал вторым, китаец оказался сильнее. В Рио с таким результатом Сергей точно бы был чемпионом, – говорит Игорь Владимирович.

Фото: Ярослав Махначёв.

За успешное выступление на Олимпиаде в Токио Сергей Каменский награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Отдыхать!

Наконец официальная часть встречи закончена, можно и поговорить. Сергей отвечает на вопросы с улыбкой, чуть покашливая.

– Извините, это порох еще не выветрился, – шутит он. – Долетел я хорошо, правда, не поспал в самолете. Немного энергии сейчас не хватает, но в целом все прекрасно. Рад быть на родной земле, спасибо за теплый прием.

Сергей рассказывает, что сейчас эмоции уже улеглись, и только недавно пришло осознание, насколько в Токио было круто, и как для результата пришлось выложиться, каких сил и нервом это стоило. Каменский утверждает: было тяжелее, чем в Рио, результаты и конкуренции в стрельбе очень выросли. В Токио ситуацию осложняло и то, что жили спортсмены в закрытом режиме.

– Стрелковые соревнования, наверное, были самими длительными. В общей сложности провел в Токио 18 дней. Чуть с ума не сошел, потому что делать там было нечего. Только стрельбище, тренировки и соревнования – больше никуда нельзя было, даже на другие арены поболеть за кого-то. И каждый день – тесты на коронавирус, правда, мы не мазок сдавали, а слюну, – рассказывает Сергей.

Фото: Ярослав Махначёв.

Каждая дисциплина для него сложилась по-разному. В первой, стрельбе с 10 метров, он не смог преодолеть квалификацию. Микст в тандеме с Юлией Каримовой, вместе с которой он стреляет уже несколько лет, принес бронзу, стрельба из трех положений – серебро. Правда, начал финал в заключительном виде Сергей плохо, но потом собрался.

– Это было из-за волнения. Но как раз неудачная первая серия, когда после пяти выстрелов я оказался на последнем месте, меня и успокоила. Подумал, что все, дальше ребята за медали без меня поборются. Отпустил ситуацию, и стрельба пошла. Так или иначе, сдаваться не хотел, думал – и фиг с ним, каким я окажусь, надо постараться. И начал догонять. Я был как спринтер, который на старте засиделся и потом настигал соперников. В итоге получился один из лучших результатов в финале за последнее время, – говорит Сергей. – Вообще, конечно, ощущения интересные. Серебро выше по статусу, но получается, что его вручают, когда ты проиграл в финале, а бронзу – когда ты выиграл в борьбе за третье место. Но медаль есть медаль. Как нам сказал тренер: «Вы с наградой, а посмотрите, сколько народа осталось без нее».

Ну а что теперь?

– Отдыхать! Сколько влезет! Честно, ничего не хочу, кроме этого. Поеду в Горный Алтай с семьей, – планирует Сергей.

Также его ждет встреча с Президентом Владимиром Путиным – перед этим все призеры Олимпиады пройдут карантин. До конца года Каменский рассчитывает принять участие только в одних соревнованиях – Кубке Президента ISSF в октябре. На сборы тренерский штаб национальной команды олимпийцев пока вызывать не планирует. Ну а со следующего года начнется подготовка к новому олимпийскому циклу.

– У нас Париж впереди! – говорит Каменский.