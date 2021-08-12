«Время — детям»: в Алтайском крае предлагают выделить работающим родителям «детские дни»

В регионе разрабатывается пилотный проект «Время – детям», который рассчитан на поддержку работающих родителей с детьми начального школьного возраста (1–4 классов).

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Об этом сообщает Управление по труду и занятости Алтайского края, где накануне прошло обсуждение выдвигаемой рядом депутатов и общественников инициативы. Краевое управление поясняет, что разработка проекта ведётся командой управленцев организаций социальной сферы в рамках программы «Современные технологии управления в социальной сфере», организованной Институтом управления и регионального развития РАНХиГС (Москва).

По словам заместителя директора Алтайского института развития образования им. А.М. Топорова Ольги Плешковой, проблема, с которой сталкиваются многие работающие родители, воспитывающие детей начальной школы, — это отсутствие времени для решения семейных (детских) задач, требующего очного присутствия в рабочие дни. Именно она натолкнула команду на мысль о «домашнем офисе», или эффективном использовании гибкого графика работы для сотрудников бюджетных организации, имеющих детей 1–4 классов.

По замыслу инициаторов проекта, в трудовом договоре или в дополнительном соглашении к трудовому договору работающих мамы или папы будет предусмотрена возможность до 8 часов в месяц использовать для решения семейных (детских) задач. Благодаря этому можно будет взять справку для соревнований, оформить страховку, посетить важное мероприятие с ребёнком, попасть на консультацию к узкому специалисту и так далее.



Кстати, исчерпывающий список таких важных дел, по замыслу инициаторов, должны составить сами родители, участники пилотного проекта. Способ отработки этого времени будут также выбирать родители: дистанционно (удалённо) или по гибкому графику. Такие возможности сегодня уже предусмотрены законодательством о труде.

Особенности режима рабочего времени для лиц, имеющих детей, могут предусматриваться коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.



Управление по труду и занятости отмечает при этом, что применение особых режимов рабочего времени для лиц с семейными обязанностями является дополнительным бонусом работодателю при оценке его деятельности в рамках краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года» и Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». О реакции работодателей на эту инициативу пока ничего не известно. Также непонятны механизмы и порядок применения на практике предлагаемых социально-трудовых новшеств.