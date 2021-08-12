Запутывал продавцов и уходил с деньгами: барнаульскими полицейскими задержан финансовый мошенник

Барнаульские полицейские задержали жителя Иркутской области по подозрению в мошенничестве с денежными купюрами.

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В течение месяца злоумышленник посещал крупные торговые центры Барнаула. Схема его действий была всегда одинаковой: сначала он выбирал товар на небольшую сумму, предъявлял продавцу пятитысячную купюру и просил разменять.

Пока продавец искал денежные средства, мужчина постоянно отвлекал работника разговорами, демонстрировал монеты, чтобы получить более «круглую» сумму. И так до тех пор, пока сотрудник торговой точки окончательно не запутывался в том, принял ли он деньги от клиента и выдал ли ему сдачу. В результате злоумышленник уходил не только со сдачей, но и со своей пятитысячной купюрой. Сумма причинённого ущерба составила более 15 000 рублей.

Обнаружив недостачу, сотрудники магазинов обратились в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мошенник покинул Барнаул и направился в Омск. Полицейские отправились в служебную командировку. Местонахождение подозреваемого было установлено, его задержали и доставили в краевую столицу для проведения следственных мероприятий.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим фактам противоправной деятельности.