Выставки

Павильон современного искусства «Открытое небо»

(ул. Чернышевского, 55, тел. 36-92-51)

До 30 августа — выставка «Памяти художника» (6+) в честь известного мастера, члена Союза художников России Алексея Дрилёва. В экспозиции представлены работы живописца, написанные в разные творческие периоды.

Выставочный зал музея «Город»

(пр. Ленина, 111, тел. 61-18-49)

До 8 сентября — выставки «Диалог со стеной» (Виктор Минаев) и Freakshow (Анатолий Капитонов) (6+). Художники расписали бетономешалки под героев «Ну, погоди!», фрукты. Их руками оформлен трамвай в честь юбилея Победы, а также многие заведения города. Граффити на улицах города — это тоже их работа. Вместе ребята рисуют уже четыре года.

Галерея «Турина гора»

(ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70)

До 2 октября — персональная выставка заслуженного художника России Валерия Тебекова (Республика Алтай) «Дар Алтая» (6+). В экспозиции представлены новые живописные произведения, графический цикл работ, а также керамика туриногорских мастеров.

Аллея у театра драмы

(ул. Молодёжная, 15)

До 1 сентября — выставка «Есть такая профессия — жизни спасать» (0+), посвящённая медицинским работникам Алтайского края. Более 100 фотографий сделаны алтайскими фотографами — Антоном Федотовым, Андреем Каспришиным, Вячеславом Мельниковым, Олегом Укладовым и другими.

Галерея «Республика ИЗО»

(пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-47-59)

До 22 августа (12+):

свободная фотовыставка «Форум»;

выставка скульптур из металла и гвоздей Михаила Половникова «Обрезки металла»;

выставка графики и живописи Виолетты Метелицы «Ретроспективный экспромт»;

Арт-маркет Алёны Наволокитной (12+). Сочетание классической живописи и импрессионизма;

выставка личной коллекции Александра Быкова — работы известных современных авторов, отражающие культурную эпоху 1990-х и начало 2000-х годов.

Музеи

Музей «Город»

(ул. Л. Толстого, 24, тел. 65-87-94)

До 22 августа — выставка «Обь судоходная» (6+). Впервые демонстрируются уникальные архивные материалы речного флота Барнаула в фотографиях и документах. Также посетителям предоставлена возможность познакомиться с историей гребного спорта, подробно узнать о происхождении барнаульского Ковша.

ГХМАК

(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)

До 5 сентября — выставка «Русский импрессионизм» (6+). В экспозиции 43 произведения русских художников первой половины XX века. Также гости увидят картины сибиряков. Главной темой, звучащей в их произведениях, всегда была любовь к России, природе, истории, традициям, людям. Собраны практически все жанры живописи: натюрморты, пейзажи, портреты и сюжетные композиции.

До 28 августа — выставка «Дорога к храму» (6+). Представлено шесть медных крестов XIX века. Посетители узнают, чем отличаются православное и католическое изображение распятия Иисуса Христа, какой формы должен быть крест согласно православным канонам, что означают надписи над распятием, стилистические особенности орнаментации и декорирования крестов и многое другое.

До 14 августа — выставка открыток из частной коллекции Ларисы Зинченко «Ими гордится Алтай» (6+), посвящённая знаменитым людям Алтайского края, подарившим всему миру свои таланты и открытия.

До 10 октября — выставка из фондов музея, посвящённая 175-летию В.Е. Маковского (1846-1920) «Великие Маковские» (6+).

Краеведческий музей

(ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58)

До 29 августа — выставка «Доисторические миры» (6+). Наиболее ранние из экспонатов, представленные на выставке, имеют возраст около 570 млн лет. Также здесь можно увидеть кости представителей мегафауны ледникового периода, некогда населявших территорию современного Алтая: мамонта, шерстистого носорога, бизона.

До 29 августа — выставка декоративно-прикладных изделий «Алтай: образ и миф» (6+). Основа — текстильные полотна, отшитые по мотивам петроглифов, а также фантастических образов скифо-сибирского звериного стиля.

Планетарий

(пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)

13 августа, пятница

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил» (6+) — 11:00

«Приключения небесной принцессы» (6+) — 13:00

«Призрак Вселенной» (12+) — 15:00

14 августа, суббота

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) — 11:00

«За краем небес» (6+) — 13:00

«Далёкие миры. Другая жизнь?» (12+) — 15:00

15 августа, воскресенье

«Гришка-космонавт» (6+) — 11:00

«Движение Земли» (12+) — 13:00

«От Земли до Вселенной» (12+) — 15:00

16 августа, понедельник

«Вода — чудо природы» (6+) — 11:00

«Солнце. Наша живая звезда» (6+) — 13:00

«Тайны Красной планеты» (12+) — 15:00

17 августа, вторник

«Гришка-космонавт» (6+) — 11:00

«Наблюдаем Солнце» (бесплатный сеанс, 6+) — 12:00

«На Голубой планете» (6+) — 13:00

«Астрономия» (12+) — 15:00

18 августа, среда

«В поисках нашего Солнышка» (6+) — 11:00

«Наблюдаем Солнце» (бесплатный сеанс, 6+) — 12:00

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) — 13:00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) — 15:00

19 августа, четверг

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил» (6+) — 11:00

«Наблюдаем Солнце» (бесплатный сеанс, 6+) — 1200

«Космонавтика для детей» (12+) — 13:00

«Солнце и жизнь Земли» (12+) — 15:00