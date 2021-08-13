До 30 августа — выставка «Памяти художника» (6+) в честь известного мастера, члена Союза художников России Алексея Дрилёва. В экспозиции представлены работы живописца, написанные в разные творческие периоды.
До 8 сентября — выставки «Диалог со стеной» (Виктор Минаев) и Freakshow (Анатолий Капитонов) (6+). Художники расписали бетономешалки под героев «Ну, погоди!», фрукты. Их руками оформлен трамвай в честь юбилея Победы, а также многие заведения города. Граффити на улицах города — это тоже их работа. Вместе ребята рисуют уже четыре года.
До 2 октября — персональная выставка заслуженного художника России Валерия Тебекова (Республика Алтай) «Дар Алтая» (6+). В экспозиции представлены новые живописные произведения, графический цикл работ, а также керамика туриногорских мастеров.
До 1 сентября — выставка «Есть такая профессия — жизни спасать» (0+), посвящённая медицинским работникам Алтайского края. Более 100 фотографий сделаны алтайскими фотографами — Антоном Федотовым, Андреем Каспришиным, Вячеславом Мельниковым, Олегом Укладовым и другими.
До 22 августа (12+):
До 22 августа — выставка «Обь судоходная» (6+). Впервые демонстрируются уникальные архивные материалы речного флота Барнаула в фотографиях и документах. Также посетителям предоставлена возможность познакомиться с историей гребного спорта, подробно узнать о происхождении барнаульского Ковша.
До 5 сентября — выставка «Русский импрессионизм» (6+). В экспозиции 43 произведения русских художников первой половины XX века. Также гости увидят картины сибиряков. Главной темой, звучащей в их произведениях, всегда была любовь к России, природе, истории, традициям, людям. Собраны практически все жанры живописи: натюрморты, пейзажи, портреты и сюжетные композиции.
До 28 августа — выставка «Дорога к храму» (6+). Представлено шесть медных крестов XIX века. Посетители узнают, чем отличаются православное и католическое изображение распятия Иисуса Христа, какой формы должен быть крест согласно православным канонам, что означают надписи над распятием, стилистические особенности орнаментации и декорирования крестов и многое другое.
До 14 августа — выставка открыток из частной коллекции Ларисы Зинченко «Ими гордится Алтай» (6+), посвящённая знаменитым людям Алтайского края, подарившим всему миру свои таланты и открытия.
До 10 октября — выставка из фондов музея, посвящённая 175-летию В.Е. Маковского (1846-1920) «Великие Маковские» (6+).
До 29 августа — выставка «Доисторические миры» (6+). Наиболее ранние из экспонатов, представленные на выставке, имеют возраст около 570 млн лет. Также здесь можно увидеть кости представителей мегафауны ледникового периода, некогда населявших территорию современного Алтая: мамонта, шерстистого носорога, бизона.
До 29 августа — выставка декоративно-прикладных изделий «Алтай: образ и миф» (6+). Основа — текстильные полотна, отшитые по мотивам петроглифов, а также фантастических образов скифо-сибирского звериного стиля.
13 августа, пятница«Как Месяц к Солнцу в гости ходил» (6+) — 11:00«Приключения небесной принцессы» (6+) — 13:00«Призрак Вселенной» (12+) — 15:00
14 августа, суббота«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) — 11:00«За краем небес» (6+) — 13:00«Далёкие миры. Другая жизнь?» (12+) — 15:00
15 августа, воскресенье«Гришка-космонавт» (6+) — 11:00«Движение Земли» (12+) — 13:00«От Земли до Вселенной» (12+) — 15:00
16 августа, понедельник«Вода — чудо природы» (6+) — 11:00«Солнце. Наша живая звезда» (6+) — 13:00«Тайны Красной планеты» (12+) — 15:00
17 августа, вторник«Гришка-космонавт» (6+) — 11:00«Наблюдаем Солнце» (бесплатный сеанс, 6+) — 12:00«На Голубой планете» (6+) — 13:00«Астрономия» (12+) — 15:00
18 августа, среда«В поисках нашего Солнышка» (6+) — 11:00«Наблюдаем Солнце» (бесплатный сеанс, 6+) — 12:00«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) — 13:00«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) — 15:00
19 августа, четверг«Как Месяц к Солнцу в гости ходил» (6+) — 11:00«Наблюдаем Солнце» (бесплатный сеанс, 6+) — 1200«Космонавтика для детей» (12+) — 13:00«Солнце и жизнь Земли» (12+) — 15:00