Барнаульцы могут посетить выставки краеведческого музея в онлайн-формате

Краеведческий музей создал приложение Artefact, с помощью которого можно посмотреть экспонаты в онлайн-формате.

Фото: пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

«Доисторические миры» — выставка Алтайского государственного краеведческого музея теперь доступна в бесплатном мобильном приложении. Временная экспозиция ознакомит посетителей с окаменелостями растений и животных как древнейшего периода, который начался более 2,5 млн лет назад, так и четвертичного (длится в настоящее время).

Чтобы воспользоваться цифровым гидом, нужно установить приложение на смартфон через App Store или Google Play. С его помощью при посещении музея можно получить информацию о любом представленном в выставочном зале объекте. Для это надо запустить Artefact, навести камеру на QR-код, расположенный около экспоната. После этого появится информация о предмете.

Барнаульцы могут совершить экскурсию, не выходя из дома, написав название выставки «Доисторические миры» в поисковом поле приложения или на сайте Artefact. Гид по музеям России.

Посетить выставку можно до 1 сентября включительно по адресу: Барнаул, ул. Ползунова, 39 (среда — воскресенье), сообщается на сайте Министерства культуры Алтайского края.