Барнаулец планирует снимать фантастику и фильмы про людей

Хотя на Алтае нет своего кинопроизводства, в нашем регионе есть люди, которые всерьез хотят связать свою жизнь с кино. В их числе – Андрей Вершинин: автомеханик по профессии, увлекающийся сноубордом и путешествиями, в свои 35 лет он готов круто изменить свою жизнь ради любимого дела. Сегодня на его счету – участие в различных проектах алтайских кинематографистов в качестве оператора-постановщика, гаффера, монтажера, оператора бэкстейджа, а в собственных работах ему довелось побывать не только режиссером, но и актером, сценаристом.

Андрей Вершинин.

Фото предоставлено Андреем Вершининым

Командная работа

Профессию автослесаря Андрей получил в машиностроительном колледже, после чего работал в автосервисе сначала на других, потом на себя. Параллельно увлекался путешествиями, в ходе которых делал снимки, затем начал записывать видео. И однажды, когда после очередной поездки понадобилось выстроить очередной видеоряд и Андрей решил сделать это не как получится, а по науке, то ему на глаза попалось объявление о старте бесплатных курсов кинооператоров в «Шишковке», организованных барнаульским режиссером Андреем Есауловым.

– Было это в 2016 году, в Год кино, – вспоминает Андрей Вершинин. –На лекциях мы учились снимать, учитывать технические моменты, разбирали свои ошибки. Потом я познакомился с руководителем Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрием Шарабариным, стал участвовать в проектах компании «МЕМ Групп» и постепенно осознавать, что хочу заниматься только этим. А когда чего-то очень хочется, то жизнь начинает подкидывать тебе разные возможности. Так я прошел курсы осветителя (гаффера), оказался на форуме АТР, где принял участие в проекте «Кинокампус» и понял, что кино – это командная работа. И стал активно заниматься самообразованием, в том числе читаю книги по сценарному делу.

Так Андрей Вершинин оказался на съемочной площадке фильма «Одни», который снимала на Алтае режиссер Олесея Андриевская – победительница питчинга Шукшинского кинофестиваля – 2019. Оператором в этом проекте выступил известный российский мастер ручной камеры и живого кадра, а с недавних пор и наш земляк, Алишер Хамидходжаев, поработать с которым для начинающего кинематографиста было настоящим счастьем.

– На этом проекте я помогал с декорациями, с освещением, – делится Андрей. – И это была моя первая работа в полупрофессиональном кино, где все были новички, кроме Алишера. Потом мы пересекались с ним на мастер-классах, где я понял, что в кино самые нетривиальные идеи рождаются в ходе диалога, обсуждения, обмена мнениями.

Андрей Вершинин: «Кино – это синергия многих искусств, оно дает человеку то, чего нет у него в реальной жизни. Там наши мечты. Любой фильм для меня – это переживание чужого опыта, из которого можно извлечь ответы и на свои вопросы. Кино может многому научить и помочь, а также и поменять внутренний мир человека».

В состоянии сжатой пружины

Как говорит Андрей, кино полностью изменило его жизнь. Оказалось, что в душе он – творческий человек и ему интересно развиваться именно в этом направлении. Его убежденность подкрепила и победа в лаборатории видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского, где на протяжении двух лет подряд его работы признавались лучшими.

– И я принял решение уйти из автомастерской и заниматься кино не вполноги, а всерьез, – заявил Андрей. – Не спорю, шаг довольно серьезный. Ведь если ты хочешь заниматься любимым делом, то нужно уйти в него с головой. Для начала я хотел бы научиться писать киносценарии – в моей голове довольно много идей, которые ждут своего воплощения на бумаге. И я понимаю: для того чтобы научиться плавать, нужно, как минимум, войти в воду.

Фото предоставлено Андреем Вершининым

Готов Андрей и участвовать в различных кинопроектах – своим желанием он уже поделился с маститыми кинематографистами, а потому уверен: предложения не заставят себя ждать. Но это не значит, что свои мечты он связывает исключительно с Москвой, менять место жительства он не планирует.

– Я прекрасно понимаю: уехав в Москву, ты автоматически примыкаешь к уже сложившемуся кинопроцессу, – рассуждает он. – Но тогда пришлось бы отрываться от корней и становиться похожим на других. Как мне рассказывал Андрей Есаулов, который учился в столице и работал на канале «РЕН ТВ», Москва – это механизм, в котором ты автоматически становишься шестеренкой. И если у тебя нет опыта и денег, то приходится вертеться с утра до поздней ночи. При таких условиях реализовать свои творческие замыслы практически невозможно. А ведь людям, которые видят себя самобытными режиссерами, нужно время на то, чтобы подумать, выносить свою идею. К тому же сюжеты для фильмов – вокруг нас, и для этого не обязательно ехать в Москву или за границу. Все драмы, которые происходят, везде одинаковы. А если вдруг подвернется интересный проект в столице – сесть на самолет не проблема.

Как считает Андрей Вершинин, сегодня много говорится о феномене якутского, пермского кино, можно помечтать и об алтайском кинематографе. Но без своей школы он невозможен. А она требует больших вложений и заинтересованности власти и бизнеса. В пример он привел режиссерскую мастерскую Александра Сокурова, которую он создал на Кавказе. Результат не заставил себя ждать – работы выпускников сокуровской школы Кантемира Балагова, Владимира Битокова, Киры Коваленко гремят сегодня на самых престижных кинофестивалях.

– Что я хочу? Снимать фантастику и фильмы про людей, так как меня интересует психология человека, его сомнения, страхи, точки преодоления, – говорит Андрей. – Сегодня я нахожусь в состоянии сжатой пружины. Необходимая энергия накоплена, теперь жду, когда это выстрелит. Дату ухода в мир кино я уже определил: 1 октября. К этому времени я должен уйти со своей прежней работы и начать писать свой первый серьезный сценарий. Да, это будет переломный момент. Но я знаю: если я вернусь в автосервис, то моя жизнь превратится в сериал. А я хотел бы качественного кино.