Барнаульские полицейские проводят акцию «Помоги пойти учиться»

Сотрудники полиции оказывают помощь семьям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации.

Фото: Главное управление МВД России по Алтайскому краю

Правоохранители во время профилактических бесед напоминают об ответственности родителей за детей и объясняют права и обязанности несовершеннолетних. Семьи, которые состоят на учёте, дополнительно проверяются полицейскими на предмет готовности ребят к школе.

Семьям, нуждающимся в материальной помощи, дежурные рассказывают, как получить пособие, и направляют в органы социальной защиты, сообщает Главное управление МВД России по Алтайскому краю.