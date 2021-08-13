Барнаульский Горэлектротранс посетили представители одного из крупнейших производителей трамваев в России

Руководство МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула, компании «Уралтрансмаш», представители краевой и городской администраций обсудили возможность участия барнаульского перевозчика в программе по обновлению транспорта. Рабочая встреча прошла на базе МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула.

В мероприятии приняли участие генеральный директор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров, его заместитель Андрей Макаров, заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления по транспорту Дмитрий Коровин, первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Валерий Ведяшкин, заместитель директора по безопасности, начальник службы безопасности МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула Александр Шабалин и главный инженер предприятия Александр Возный.

Как отметил первый заместитель главы администрации города Барнаула Анатолий Воронков, вопрос обновления парка трамваев и троллейбусов назрел давно.

«Общественный городской электрический транспорт ежедневно перевозит свыше 110 тысяч человек и играет важную роль в формировании пассажиропотока города. Мы понимаем необходимость решения данного вопроса, поэтому крайне заинтересованы в сотрудничестве», — отметил первый заместитель главы администрации города Барнаула Анатолий Воронков, говоря о значимости встречи.

Заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления по транспорту Дмитрий Коровин объяснил, что одним из путей решения проблем перевозчика может стать участие в программе по обновлению городского пассажирского транспорта, которая реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в крупных агломерациях. Эта программа призвана обеспечить города современной и экологичной техникой.

Дмитрий Семизоров рассказал о характеристиках техники, которую изготавливает возглавляемое им предприятие, и отметил возможные форматы сотрудничества, в том числе по её обслуживанию. Так, на все трамваи распространяется двухлетний гарантийный период, на протяжении которого завод-изготовитель берёт на себя обязательства по осуществлению поставки запасных частей.

Также в рамках встречи представители технических служб предприятия, инженеры ГЭТ смогли задать интересующие их вопросы производителям о специфике устройства трамвая, условиях его эксплуатации и возможностях проведения дальнейших ремонтных работ после окончания гарантийного периода. Вся полученная информация станет предметом для дальнейшего анализа руководством предприятия, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.