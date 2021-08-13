Барнаульский университет намерен одним из первых в России создать технопарк педагогических компетенций

К концу 2021 года в старейшем вузе Барнаула появится технопарк универсальных педагогических компетенций.

Фото: altspu.ru

По информации Алтайского государственного педагогического университета, это будет современное технологичное лабораторно-насыщенное образовательное пространство для педагогического проектирования и совместной деятельности студентов. Кроме того, технопарк станет центром научно-методического сопровождения педагогических работников края и будет способствовать повышению интереса школьников к профессиям будущего.

Как отмечает пресс-служба АГПУ, создание технопарка стало возможным после того, как президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию предложил направить дополнительные средства на оснащение российских педагогических вузов. В результате технопарки универсальных педагогических компетенций будут организованы во всех 33 педагогических вузах страны. Алтайский педуниверситет вошёл в десятку первопроходцев и организует новое образовательное пространство уже до конца 2021 года.

В начале августа было заключено соглашение между АлтГПУ и Министерством просвещения России о выделении 155 млн рублей на модернизацию материально-технической базы вуза.

Работы по созданию технопарка в АлтГПУ уже начались: готовятся помещения, создаётся дизайн-проект, ведётся закупка оборудования. Технопарк будет оснащён высокотехнологичным оборудованием. Это мехатроника и робототехника, модели виртуальной реальности, физико-химическое и биологическое оборудование, 3D-принтеры и т.д. Педагоги должны владеть современными инструментами, методиками и подходами, поэтому студентам важно знакомиться с новейшим учебным оборудованием, осваивать современные педагогические технологии уже в университете.

В АГПУ рассчитывают, что открытие технопарка позволит увеличить количество тем выпускных квалификационных работ студентов АлтГПУ, выполняемых по заказу общеобразовательных организаций Алтайского края. Выпускники получат не только опыт реализации творческих проектов, но и будут вовлечены в исследовательскую работу по инновационным направлениям.

Проект по созданию технопарка предполагает также создание дополнительных педагогических классов психолого-педагогической направленности для ранней педагогической профориентации, занятия в которых будут вести преподаватели АлтГПУ. Сейчас в педуниверситете работает пять педклассов, в 2022 году их число возрастёт до 19.

Кроме того, в рамках проекта на базе АлтГПУ будет открыта площадка общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» и налажено взаимодействие с сетью мультимедийных исторических парков «Россия — моя история».

Работы по созданию технопарка универсальных педагогических компетенций в Алтайском государственном педагогическом университете будут завершены в декабре 2021 года.