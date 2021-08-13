Барнаульский вуз сотрудничает с КАМАЗом

Площадкой сотрудничества стал созданный в АлтГТУ в этом году инжиниринговый центр «ХимБиоМаш», сообщает пресс-служба вуза.

Фото: kamaz.ru

Центр создан для обеспечения роста оказания инжиниринговых услуг в области химических и промышленных биотехнологий, машиностроения для пищевой, перерабатывающей, фармацевтической и химической промышленности. На базе «ХимБиоМаша» ведётся проектирование производственных процессов, создаются экспериментальные образцы продукции, оказываются консалтинговые и образовательные услуги.

Так, на базе центра «ХимБиоМаш» и в партнёрстве с ПАО «КАМАЗ» и МГТУ им. Баумана (Москва) осуществляется импортозамещающий проект по созданию производства комплекса машин для лесовосстановления с применением цифровых технологий.

С предприятием ОАО «Алтай-Кокс» (Заринск) барнаульский политех разрабатывает новые технологии очистки. С барнаульским заводом механических прессов разработали и запустили комплекс очистных сооружений. В числе реализуемых проектов — запуск новых колёсных дисков, разработка рецептур и смесей с заданным комплексом свойств, разработки в сфере информационных технологий и технологии упрочнения поверхностей. Только в этом году научно-внедренческие подразделения АлтГТУ заключили около 180 договоров о техническом сотрудничестве с предприятиями Алтайского края.