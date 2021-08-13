Губернатор Виктор Томенко встретился с олимпийцем Сергеем Каменским

Регионы России встречают своих триумфаторов — победителей и призёров Олимпийских игр в Токио.

Фото: Антон Федотов

Двукратный призёр Олимпийских игр 2021 года бийский спортсмен Сергей Каменский вернулся в Барнаул 12 августа, где его встретили болельщики, родные и друзья. В первые часы после возвращения на родную землю спортсмен приехал на встречу с Виктором Томенко.

«Ещё раз хочу выразить самые искрение поздравления, потому что такие высокие награды — олимпийское серебро и олимпийская бронза — это то, что надо завоёвывать и к чему надо идти годами. Мы все за вас очень рады, Сергей. За вас, за Бийск, за вашу семью, за спортивную школу. Конечно, мы болели, хотели, чтобы была победа. Но всё ещё возможно», — приветствовал олимпийца губернатор.

Виктор Томенко также поздравил Сергея Каменского с награждением медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ об этом подписал Президент Владимир Путин.

Фото: Антон Федотов

В разговоре Сергей Каменский рассказал о том, как проходила Олимпиада в Токио в условиях жёстких антиковидных ограничений, как было организовано проживание спортсменов в олимпийской деревне. По словам спортсмена, перенос сроков проведения Олимпиады на один год помог ему лучше подготовиться, однако и соперники не теряли время.

«Оказалось, что не только у меня была цель превзойти самого себя. В целом, если посмотреть по всем упражнениям, — результаты растут. Всё-таки пять лет прошло с того момента, когда была Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Люди, участвовавшие в прошлой Олимпиаде, стали опытнее, и ехали на эту Олимпиаду уже более осознанно, как и я, впрочем. В Рио от меня никто ничего не ждал: первая Олимпиада, и у меня было очень мало международного опыта. А здесь от меня уже ждали высокого результата. Я и сам от себя его ждал. Какое место займу, не загадывал. Постарался сделать максимальный результат. В общем-то это и получилось», — рассказал Сергей в беседе с Виктором Томенко.

Двукратный олимпийский призёр, который сразу по выходу из самолёта в зал ожидания, к радости собравшихся, надел свои медали, признал, что завоёванные в Токио награды являются довольно тяжёлыми, но в данной ситуации «своя ноша не тянет». Сергей напомнил, что медали Токийской Олимпиады были произведены из переработанных материалов, для их выпуска в Японии проводился сбор металлолома.

Фото: Антон Федотов

В ходе встречи Виктор Томенко поручил министру спорта Алтайского края Алексею Перфильеву оказать дополнительную поддержку бийской спортивной школе № 1, воспитанником которой является Сергей Каменский.

Сергей и его отец и тренер Игорь Каменский подчеркнули, что для качественной подготовки молодых спортсменов требуется специальное оборудование, которое лучше всего делают швейцарские компании. В 2020 году спортшколе № 1 города Бийска уже выделись средства — порядка 10 миллионов рублей — на ремонт помещения спортивной школы, ещё два миллиона — на спортивное оборудование.

Фото: Антон Федотов