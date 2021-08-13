Хороша Маша: назван самый популярный детский мультсериал в мире

Мультсериал «Маша и Медведь» стал лидером рейтинга детского контента.

Фото: kinopoisk.ru

Об этом рассказали РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord, занимающейся производством мультфильма.

Международное исследовательское агентство Parrot Analytics проанализировало список самых востребованных детских шоу для дошкольного возраста в мире по состоянию на август 2021 года. Рейтинг составлен на основе мониторинга более чем 10 тысяч шоу, представленных на аналитической платформе, и измерения онлайн-запросов детского контента со всего мира на протяжении последних двух месяцев.

Исследование показало, что в течение последних 60 дней телеистория про шебутную девочку и очень терпеливого медведя опережает такие зарубежные хиты, как «Свинка Пеппа», «Щенячий патруль» и «Улица Сезам»!

Анимационный сериал «Маша и Медведь» выходит с января 2009 года. Мультфильм переведён на 42 языка. В апреле 2020 года он вошёл в пятёрку самых любимых развлекательных брендов в мире.