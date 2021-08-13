Идут раскопки: энергетики ответили на самые популярные вопросы о своих подземных работах

Энергетики торопятся до начала отопительного сезона максимально выполнить запланированные работы.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Ремонт теплосетей в Барнауле идёт полным ходом и не прекращается даже во время дождей. Многие горожане проявляют к работам повышенный интерес. Компания СГК в своём телеграм-канале ответила на самые популярные вопросы о подземных работах.

Почему яму разрыли, а внутри всего два человека?

Иногда достаточно и двух человек. Это минимальное количество, так как один выполняет работы, второй — следит за соблюдением требований охраны труда и технологии производства работ.

Что рабочие могут делать таким малым составом?

Чистку канала, сварку трубопроводов, покраску трубопроводов и опор, изоляцию и осмотр после запуска.

Почему яма с трубами есть, а людей в ней нет?

Фото: «Вечерний Барнаул»

Конечно, есть перерывы на обед, а есть моменты, когда в яме по объективным причинам никого нет:

Когда объектов очень много — период ремонта после проведения гидравлики, как сейчас. Бригады работают на них попеременно.

Когда объём работ оказался больше, чем планировали, и нужно время для заказа дополнительных материалов.

Если при ремонте опоры нужно укрепить её бетоном, подождать время выдержки до застывания. Для бригады в это время работ нет.

В какой срок после завершения ремонта ямы должны быть засыпаны?

Согласно нормативам, которые определяют порядок проведения ремонта в каждом конкретном городе, ещё до начала раскопок открывается ордер — он подтверждает разрешение на проведение работ и устанавливает максимальные сроки:

до 1 месяца — для участков, где устраняют повреждения;

до 2 месяцев — для крупных проектов по перекладке теплосетей.