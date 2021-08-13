Идут раскопки: энергетики ответили на самые популярные вопросы о своих подземных работах

Энергетики торопятся до начала отопительного сезона максимально выполнить запланированные работы.
Ремонт теплосетей в Барнауле идёт полным ходом и не прекращается даже во время дождей. Многие горожане проявляют к работам повышенный интерес. Компания СГК в своём телеграм-канале ответила на самые популярные вопросы о подземных работах.
Почему яму разрыли, а внутри всего два человека?
Иногда достаточно и двух человек. Это минимальное количество, так как один выполняет работы, второй — следит за соблюдением требований охраны труда и технологии производства работ.
Что рабочие могут делать таким малым составом?
Чистку канала, сварку трубопроводов, покраску трубопроводов и опор, изоляцию и осмотр после запуска.
Почему яма с трубами есть, а людей в ней нет?
Конечно, есть перерывы на обед, а есть моменты, когда в яме по объективным причинам никого нет:
В какой срок после завершения ремонта ямы должны быть засыпаны?
Согласно нормативам, которые определяют порядок проведения ремонта в каждом конкретном городе, ещё до начала раскопок открывается ордер — он подтверждает разрешение на проведение работ и устанавливает максимальные сроки:
до 1 месяца — для участков, где устраняют повреждения;
до 2 месяцев — для крупных проектов по перекладке теплосетей.