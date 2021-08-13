Имя этого врача – своего рода бренд больницы скорой помощи

Первое хирургическое отделение в Барнауле появилось более 110 лет назад. Последние четверть века его возглавляет заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, хирург высшей квалификационной категории Александр Яцын.

Ежедневно Александр Яцын (справа) и его команда спасают нуждающихся в неотложной помощи барнаульцев.

Фото: Екатерина Доценко

К доктору Яцыну иду с особым благоговением. Много лет назад он сыграл огромную роль в жизни нашей семьи – прооперировал поступившего по «скорой» близкого родственника. Уже через три дня, дома мы слышали восторженные отзывы – «интеллигентный», «с чувством юмора», «профессионал», а о прекрасно сделанной операции свидетельствовали три небольших, едва заметных шрамика от эндоскопической операции, которые с годами практически исчезли.

Высокий, статный, Александр Михайлович подходит к кабинету. Только что он провел очередную экстренную операцию. С гордостью начинает рассказ об отделении, которым руководит:

– Мы идем в ногу со всем хирургическим сообществом и страны, и мира. Масса выпускников нашего медицинского вуза работает в Германии. Мы с ними общаемся и, по большому счету, что в операционной делают они, то и мы. У нас широко внедрены эндохирургические методики. В этом мы одни из пионеров в Алтайском крае и в России.

Что такое экстренная хирургическая помощь, в больнице скорой медицинской помощи знают не понаслышке. Ежесуточно сюда по профилю «хирургия» обращается порядка 50 человек, из которых около 20 госпитализируют, а более 10 пациентов оперируют уже в первые сутки. Помощь оказывается современными и малотравматичными методами – через небольшие проколы.

Новые технологии – огромный плюс для горожан.

– Зачастую в тех ситуациях, когда мы раньше подвергали пациента большой и рискованной операции, сейчас это обходится малой кровью. К примеру, сегодня у нас поступил мужчина. У него большой гнойник в животе. Если несколько лет назад мы бы ему сделали разрез, все вскрыли, трубочек понаставили, промывали, то сейчас под контролем ультразвукового оборудования пропунктировали иголочкой, поставили туда тончайшую трубочку, через которую ввели лекарства. Он прооперирован через прокол, быстро идет на поправку.

Учиться каждый день

Если в плановом стационаре нет ситуации, которая непосредственно угрожает жизни и здоровью человека, то здесь большая часть пациентов нуждается в оказании неотложной медицинской помощи. Времени на раздумья нет.

– Для того чтобы работать в неотложной хирургии, необходимо умение быстро принимать решения. У нас зачастую нет времени на то, чтобы долго размышлять, советоваться с коллегами, собирать консилиумы. Иногда счет идет на минуты. Нужны смелость, решительность, которые в то же время должны базироваться на знаниях и опыте, – говорит Александр Михайлович.

Александр Яцын.

Фото: Екатерина Доценко

В первом хирургическом отделении ведется научная работа, оно является базой кафедры факультетской и госпитальной хирургии АГМУ, базой по подготовке хирургов-интернов, клинических ординаторов и специализации хирургов края по экстренной хирургии.

– Я 35 лет работаю, и все эти годы стараюсь узнать что-то новое, слежу за последними событиями в хирургии. В больнице налажена учеба врачей. Стараемся идти в ногу со временем. О новинках рассказываем на рапорте. Если мы этого не будем делать, то через короткий промежуток времени начнем топтаться на месте. А это неправильно, ведь в этом случае наши пациенты не получат помощь в полном объеме на современном уровне, – убежден Александр Михайлович.

Не терпите боль

Меняются времена. Корифей медицины Яцын видит перемены по поступающим в отделение.

– Сегодняшнее время принято ругать и называть неспокойным, а мы отмечаем снижение в разы криминальных травм. Когда начинал работать, в 1986 году каждые сутки к нам поступали три-четыре пациента с ножевыми ранениями. Сейчас в неделю от силы один-два таких пациента, – констатирует Александр Михайлович.

Зато сегодня у пациентов нередко запущенное состояние болезни. Доктор рассказывает:

– Мы живем в 21-м веке, когда медицина резко шагнула вперед, но из каждых пяти человек с острым аппендицитом, которых мы оперируем, у трех – тяжелые деструктивные формы. Двадцать лет назад все пять из пяти были легкими. Все потому, что человек долго терпит боль, принимает болеутоляющие, на что-то надеется, вместо того чтобы обратиться к врачу.

Александр Яцын: «Самое важное для пациента – правильно определить тот момент, когда необходимо обратиться за медицинской помощью. Если у человека заболел живот и в течение нескольких часов эти боли не проходят, то нужно обратиться к врачу – участковому терапевту или вызвать «скорую». Не терпите боль».

Не одним рукоделием

– У хирурга две ипостаси работы. Одна из них – рукоделие, когда врач идет в операционную. О ней все и думают, когда слышат слово «хирург». Вторая – поставить диагноз, подготовить больного к хирургическому вмешательству и восстановить после. Зачастую это более важно, чем сама операция. Трудозатраты колоссальные, особенно если это тяжелая травма или онкологическое заболевание. В связке с врачом работает средний и младший медицинский персонал. Они за больными ухаживают, переворачивают, моют. К любому пациенту пойдем – он у нас обихоженный, – отмечает Яцын.

Коллектив больницы и первого хирургического складывался десятилетиями. И, по мнению завотделением, он сейчас сильнейший:

– Самое ценное, что у нас есть – коллектив. Сейчас у меня девять штатных хирургов. У каждого из них одна запись в трудовой книжке – наша больница. Несколько раз ее переименовывали, но суть не меняется. То же самое и с медицинскими сестрами, большая часть которых работает здесь всю жизнь. Если в сердце нет милосердия – человек в неотложной помощи не сможет работать. У наших хирургов особое мировоззрение: им жалко пациентов, они готовы чем-то пожертвовать ради них. Времена сегодня другие, и эти качества в обществе, увы, исчезают. Такие врачи, медсестры и санитарки в нашем отделении – главное богатство. Это наш золотой фонд.