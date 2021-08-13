Ласточка осень накликает: приметы на 13 августа

В народном календаре эта дата получила название Евдокимов день, Евдокимово заговенье.

Фото: pixabay.com

Считалось, что 13 августа ласточка последний раз своё гнездо облетает, осень накликает. К тому же это последний день перед Успенским постом, когда разрешена скоромная пища. Успенский пост строгий, но не такой тяжёлый, как Великий. Обилие фруктов, ягод, овощей и грибов, а также новый урожай зерновых позволяют с лёгкостью перенести пост и неплохо разнообразить меню.

К этому времени уже поспевала репа, которую до появления на Руси картофеля считали «вторым хлебом». Из неё пекли пироги, делали квас, варили кашу. Репу ели в варёном, пареном и печёном виде.

Фото: pixabay.com

Помимо репы к этому времени во всю зрели кабачки, огурцы, помидоры. Поэтому сельские жители много времени проводили на огороде. Считалось, что 14 августа нужно обязательно поработать в поле, тогда и работа спориться будет. Вечером крестьяне просматривали и при необходимости чинили орудия труда. Плуг очищали от земли, мыли и прятали в сарай до весны.

Приметы и поверья