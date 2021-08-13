Ливни прекратятся: какая погода будет в Барнауле в последний день рабочей недели

Алтайский Гидрометцентр прогнозирует ослабление осадков.

Фото: «Вечерний Барнаул»

13 августа дожди и грозы, которые докучают жителям Барнаула и Алтайского края в последние несколько дней, наконец ослабнут.

По прогнозам синоптиков, кратковременный дождь возможен в Барнауле ночью и ранним утром. В утренние часы также ожидается туман. Ночные температуры составят +11…+13 градусов. Днём воздух прогреется до +18…+20, преимущественно без осадков. Порывы ветра местами будут достигать 14 м/с, но в основном ветер умеренный, северный 3–8 м/с.