На две недели перекроют улицу в центре Барнаула

С 14 августа по 28 августа в Барнауле будет закрыто движение на улице Пролетарской, в районе дома 151.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Движение на этой улице в центре краевой столицы будет закрыто на участке от пересечения с переулком Циолковского, с одной стороны, и до перекрёстка с переулком Радищева — с другой. Об этом сообщили в пресс-центре СГК.

Ограничение движения связано с проведением работ на теплосетях. За две недели специалисты подрядной организации «Сибирской генерирующей компании» проложат почти 500 метров трубопровода, диаметров 200, 150, 125, 100 и 80 миллиметров. Новая тепловая сеть необходима для подключения к теплоснабжению от Барнаульской ТЭЦ-3 многоквартирного дома на улице Пролетарской, 151 (жилой комплекс «Ютссон»). Это многоуровневый комплекс, состоящий из нескольких секций и насчитывающий более 600 квартир. Срок ввода в эксплуатацию последней секции — 1 квартал 2023 года. Тепловая нагрузка нового потребителя ТЭЦ-3 составит 3,57 гигакалории в час, сообщает официальный сайт Алтайского края

Участников дорожного движения просят продумывать свой маршрут заранее и учитывать варианты объезда.