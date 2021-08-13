На строительство школы в Спутнике будут выделены дополнительные региональные средства

Об этом заявил губернатор Виктор Томенко сегодня, 13 августа, во время посещения площадки в поселке Спутник, на которой ведётся строительство школы на 550 учащихся.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

Школа для жителей поселка Спутник будет построена в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, утвержденной правительством России. Стоимость строительных работ — 500 миллионов рублей. Эта сумма предусматривается за счёт средств федерального бюджета с небольшим софинансированием из регионального бюджета и города Барнаула, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Представители компании-подрядчика сообщили, что в связи с повышением стоимости строительных и расходных материалов возникла необходимость авансирующих выплат для продолжения работ на объекте. Виктор Томенко принял решение о поддержке подрядной организации, чтобы компенсировать дополнительные расходы в связи с удорожанием материалов. Поручение он направил руководителю регионального Минстроя Ивану Гилёву. Такое финансирование возможно в том числе за счёт средств краевого бюджета.

Здание школы по проекту состоит из двух блоков от одного до трёх этажей. В блоке А предусмотрены помещения начальных классов, кабинеты, медицинские помещения, библиотека и актовый зал.

«Помещения начальных классов будут обособленными и непроходными для учащихся других возрастных групп. В блоке Б будет столовая с обеденным залом на 275 посадочных мест и пищеблоком, а также два спортивных зала. Учебные кабинеты и классы оборудуют современными техническими средствами обучения», сообщает пресс-служба губернатора края.

Также на мероприятии присутствовал глава Барнаула Вячеслав Франк. Он отметил, что на средства, выделенные из краевого бюджета, в городе ведётся проектирование ещё семи школ, а также возведение двух пристроев к существующим школам (по 400 мест каждый).

«Прорабатывается возможность строительства двух школ — на 1100 мест и на 550 мест — в рамках государственно-частного партнёрства», уточняется на официальном сайте Алтайского края.

Фоторепортаж с места событий.