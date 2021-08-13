Надежда даёт нам крылья: 102 года исполнилось жительнице Барнаула Надежде Мордовцевой

Ветеран Великой Отечественной войны, узница концлагеря, старейший педагог региона является примером стойкости, мужества и женственности.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Надежда Георгиевна родилась в селе Косиха Алтайского края, рассказывает официальный сайт города. После 10-го класса Надю отправили учительствовать в село Полковниково, где наставником в педагогической работе стал для неё Степан Павлович Титов, отец летчика-космонавта Германа Титова. Спустя год началась война. Девушка не могла оставаться в стороне и вместе с классом подала заявление в военкомат с просьбой отправить её на фронт. Война началась для Надежды в Ташкенте на курсах военных радистов, затем её направили на Волховский фронт в 92-ю стрелковую дивизию. В одном из боёв девушка была серьёзно ранена, попала в плен, а потом в концлагерь. Три года фашистского ада, нечеловеческих испытаний и тяжёлых работ, когда казалось, что победы уже не дождаться. Однако ей удалось не только дожить до победы над фашизмом, вернуться домой и стать учителем начальных классов, но и оказаться свидетелем всех событий новой России.

8 мая 2021 года, когда Надежду Мордовцеву поздравляла концертная фронтовая бригада и взвод почётного караула, ветеран поименно вспомнила близких и друзей, погибших на войне, и попросила всех присутствующих, всегда, а не только 9 Мая, в День Победы, помнить и благодарить тех, кто погиб ради того, чтобы мы могли жить обычной мирной жизнью сегодня.

В сто два года Надежда Мордовцева живёт очень насыщенной активной жизнью, помогает воспитывать правнука и является настоящим ангелом-хранителем 22-й гимназии. Без её появления на линейке 1 сентября невозможно представить начало учебного года! Целые десятилетия Надежда Георгиевна напутствует первоклашек, провожает в новую жизнь 11-классников, ведёт активную общественную работу по патриотическому воспитанию молодёжи и в комитете ветеранов войны и военной службы Центрального района города Барнаула. Она частый гость в школах на уроках мужества и патриотических мероприятиях. Надежда Георгиевна Мордовцева награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями.

Фото: «Вечерний Барнаул»

«Вечерний Барнаул» желает Надежде Георгиевне здоровья и долгих лет жизни!