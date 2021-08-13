Не ждём трамвая: в выходные, 14–15 августа, не будет ходить электротранспорт по улице Попова

Это связано с ремонтом трамвайного полотна в районе остановки «Озерная».

Фото: «Вечерний Барнаул»

Движение будет закрыто в субботу и воскресенье, 14–15 августа, в обоих направлениях по улице Попова от проспекта Космонавтов до улицы Юрина, информирует сайт городской администрации.

Движение трамваев № 1 и № 2 14 и 15 августа временно изменится.

Трамвай № 1 будет следовать по маршруту: конечная станция «Докучаево» — ул. Попова — ул. Петрова — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Калинина — пр. Ленина — пр. Строителей — пр. Красноармейский — конечная станция «Площадь Свободы».

Трамвай № 2: конечная станция «Пивоваренный завод» — ул. Попова — конечная станция «Докучаево».