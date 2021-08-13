Олимпийское наследие. Какие перспективы после Игр открываются у алтайского спорта

Олимпиада в Токио завершена, ее итоги еще долго будут обсуждать. Результаты в одних видах спорта болельщиков обрадовали, в других удивили, а в некоторых и разочаровали. Мы же попытались взглянуть на некоторые дисциплины с точки зрения перспектив для спортсменов Алтайского края.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Показали, на кого ровняться

Представители спортивной гимнастики завоевали на Олимпиаде в Токио восемь наград, из них две золотые – в командных выступлениях у мужчин и у женщин.

– Даже в самых оптимистичных прогнозах такого результата не ожидал никто, – говорит Евгений Кожевников, директор СШОР по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина, заслуженный тренер России. – Насколько я знаю, медальный план перед Токио составлял пять наград.

Мужчины в командном зачете побеждали на Олимпиаде 25 лет назад – в Атланте в 1996 году, а у женщин и вовсе такого успеха не было никогда. Конечно, болельщики ждали развития успеха в личных стартах, но там победы не дождались.

– Не буду говорить, что это неудача. Конкуренция высочайшая, результаты очень плотные. Все было по делу. Да, у Дениса Аблязина явно «украли» победу в опорном прыжке, но остальные результаты – по делу, в том числе и бронза Никиты Нагорного в многоборье. Я рад, что российская гимнастика доказала свою силу, спортсмены показали, кто действительно дает результат, – отмечает Евгений Вениаминович.

Фото: Ярослав Махначёв.

Часть предолимпийской подготовки в составе сборной России провели воспитанники барнаульской гимнастической школы Сергей Найдин и Денис Юров. Каковы их дальнейшие перспективы, спрогнозировать сложно.

– На данный момент они оба находятся на базе сборной России «Озеро Круглое». Найдина видят среди участников сентябрьского индивидуального чемпионата мира. Понятно, что при таком уровне российских гимнастов и показываемых результатов закрепиться в сборной – задача тяжелая, учитывая, что никто из участников Игр в Токио карьеру завершать не собирается. Но никто и не говорил, что будет легко. Все должно быть по спортивному принципу, надо доказывать, бороться.

Как говорит Евгений Кожевников, уже сейчас в Барнауле наблюдается большой спрос на спортивную гимнастику. Впрочем, недостатка желающих отдать своего ребенка в этот вид спорта никогда не было, но если в прошлые годы ажиотаж начинался в конце августа, то сейчас звонки пошли уже в конце июля – как раз в разгар Олимпиады.

– У нас в школу есть отбор кандидатов, все-таки вид спорта сложный, так что претенденты проходят определенные тесты. Конкурс очень большой, – говорит Евгений Кожевников. – Конечно, был бы у нас зал других размеров, могли бы охватить другую аудиторию. Да, у нас появились новые снаряды, но сам зал не соответствует необходимым параметрам.

Зацепиться за место

Перед Олимпиадой в турнире фехтовальщиков прогнозировались два золота и пять медалей в целом. Российские мушкетеры эту планку существенно превысили – три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медали, в сумме еще больше, чем в Рио пять лет назад.

– Наши фехтовальщики выиграли медальный зачет по своему виду спорта – ну как еще лучше охарактеризовать выступление? – говорит старший тренер Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Валериан Феоктистов. – Если говорить о сабельном фехтовании, которое развивается в Алтайском крае, то женщины повторили результат Рио: полностью российский финал в индивидуальном зачете и победа в командном турнире.

Фото: Ярослав Махначёв.

В обойме сборной находится и барнаульская фехтовальщица Анна Смирнова. В Токио она не попала, но уже в этом году своими результатами заявила о серьезных перспективах. Например, в финале весеннего чемпионата России она всего один укол уступила будущей олимпийской чемпионке Софии Поздняковой.

– Самое главное, что Аня варится в этом котле. Любой, кто там находится, попадая на международные соревнования, автоматически является конкурентоспособным – иначе через сито отбора пройти нереально, – считает Феоктистов.

Перспективы у Смирновой неплохие. Позднякова уже объявила, что после Олимпиады уйдет в декрет. Наверняка возьмет паузу и Великая, как она делала после Рио. И этим надо пользоваться, доказывать свое право быть в команде. Возможно, в сентябре состоится чемпионат Европы, и у Анны хорошие шансы там оказаться.

Еще тренеров Алтайского края радует, что появляются новые имена. Например, в кадетскую сборную включены Кирилл Шаповалов и Арина Захаренко. Попала в сборную и Анастасия Колышкина, вот только из кадетского возраста она вышла, перешла в юниоры, а там надо все доказывать заново, что непросто.

Стоит ли ждать фехтовальный бум в Барнауле? Пока об этом говорить рано.

– После Рио в Новосибирске такой бум был, а у нас нет. Более того, даже некоторые удивляются, узнавая, что у нас есть фехтование. Не могу сказать, что у нашего вида спорта бешеная популярность, но и проблем с набором нет. Есть другой вопрос – с тренерскими кадрами, но это уже другая история, – говорит Валериан Феоктистов.

Стопроцентный результат

Результаты в тхэквондо удивили многих – все четверо выступавших в Токио спортсменов вернулись с медалями. Но, по мнению старшего тренера сборной края по тхэквондо Петра Маркина, сюрпризом такое выступление не стало.

– Неожиданностью стала только одна медаль – бронзовая, Михаила Артамонова, так как у него был спад. Все остальные награды были прогнозируемы. От Татьяны Мининой ждали бронзы – она вышла в финал и завоевала серебро. Два наших спортсмена, ставшие победителями, – действующие чемпионы мира. Так что к подготовке вопросов не было, волновались только за психологическую устойчивость, – говорит Петр Маркин.

Фото: Ярослав Махначёв.

С 2000 года, когда тхэквондо появилось в программе Олимпиады, российские спортсмены только наращивали результат. А сейчас к Играм выросло сильное поколение, к тому же тренеры и спортсмены полностью адаптировались к системе отбора на турнир.

Стоит ли ждать в ближайшие годы среди членов сборной представителей Алтайского края?

– Олимпиада – такой турнир, что тут мало одной подготовки, должно быть еще везение, характер и совпадение других факторов. Среди спортсменов, которым предстоит переход во взрослую группу, честно скажу, нового Альберта Гауна (участник Олимпийских Игр-2016, вице-чемпион мира, чемпион Европы) я не вижу, чтобы и голова работала нестандартно, и техника была. Есть перспективные ребята в кадетском возрасте, – рассказывает Маркин.

В целом же успехи на Олимпиаде должны сыграть на руку и школам в регионах.

– Когда-то люди слово «тхэквондо» выговорить не могли. Сейчас это одно из самых популярных единоборств. Ну а победы наших спортсменов уже вызвали всплеск интереса к секциям, – резюмирует Петр Владимирович.

Поводы для оптимизма

На двух последних Олимпиадах дзюдоисты приучили нас к своим успехам, в сумме россияне в Лондоне и Рио завоевали пять золотых медалей. Особенно ярко мужская сборная выступила в Лондоне, среди призеров той Олимпиады был и барнаулец, чемпион мира и Европы Иван Нифонтов, завоевавший бронзовую награду. В Токио у нашей сборной лишь три бронзовые медали, что с учетом предыдущего бэкграунда весьма негусто.

– Да, конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, – говорит депутат Барнаульской городской Думы, председатель Федерации дзюдо Алтайского края Иван Нифонтов. – О причинах можно будет говорить после отчета тренерского штаба. Думаю, ничего катастрофического не произошло, в результатах можно найти и повод для оптимизма. Так, те, кто завоевал бронзовые медали, находятся в самом начале своей карьеры, и через три года в Париже, хочется верить, они смогут улучшить результат.

Фото: Ярослав Махначёв.

В Алтайском крае пока нет железных кандидатов во взрослую сборную России, каким в свое время был Иван Нифонтов. Определенные успехи есть у Дарьи Храмойкиной, неделю назад ставшей третьей на Кубке Европы – возможно, она примет участие в чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет. В ближайшие выходные Яна Полевод выйдет на татами первенства Европы среди кадетов (спортсмены до 18 лет). Также руководство краевого дзюдо связывает надежды с другими возрастными группами.

– Мы подали заявку на проведение в Барнауле первенства России среди спортсменов до 18 лет в 2023 году. К этому турниру будем целенаправленно готовить команду, рассчитываем на несколько турниров. И надеемся, что именно эти ребята в перспективе попадут в сборную России. Конечно, это будет не в 2024 году, а позже, – считает Иван Нифонтов.

Решение о том, где пройдет первенство России-2023, примут в сентябре.