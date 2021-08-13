Они нас всех посчитают: кадровый центр «Работа России» предлагает барнаульцам вакансии переписчиков

Кадровый центр «Работа России» содействует проведению Всероссийской переписи населения.

Фото: barnaul.org

Стать переписчиками уже готовы более 20 барнаульцев, участвующие в мини-ярмарке вакансий, рассказывает официальный сайт города.

Специализированная мини-ярмарка вакансий от «Алтайкрайстата» состоялась 11 августа в кадровом центре «Работа России» в Барнауле. Жителям города предложили более 850 вакансий временного переписного персонала: контролёров и переписчиков. Принять участие в этом важном для страны событии может любой человек, достигший 18-летнего возраста и владеющий навыками работы на компьютере. Ведь это хороший шанс временного заработка на период поиска основного места работы.

Например, Наталья Саблина уже работала переписчиком в 2010-м году:

— Я 13 лет проработала в страховании, потом попала под сокращение и сейчас ищу работу. Вот и решила воспользоваться возможностью и снова поработать на переписи. Переписчикам предлагают 18000 рублей в месяц, контролёрам — 20000 рублей. Каждому для работы будет выделен счётный участок, на котором проживает приблизительно 550 человек. Переписчиков обеспечат удостоверениями, планшетными компьютерами, элементами фирменной одежды с атрибутами переписи, фонариками, сумками-портфелями и средствами индивидуальной защиты. Все они пройдут предварительное обучение перед началом основного этапа переписи, во время которого их научат общаться, задавать вопросы и правильно вести себя в нештатных ситуациях, — рассказала о новой работе переписчица.

Перепись населения будет проводиться в нашей стране с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В течение двух последующих месяцев кадровый центр «Работа России» в Барнауле планирует организовать ещё несколько ярмарок вакансий по набору переписчиков. Очередная мини-ярмарка вакансий от Алтайкрайстата состоится 27 августа в 10:00.

Более подробную информацию об участии во Всероссийской переписи населения можно получить по телефону единого контакт-центра: 555-110, в аккаунтах кадрового центра в социальных сетях: ВК, ОК, ФБ, Instagram, а также в Алтайкрайстате по адресу: Барнаул, ул. Чернышевского, д. 57, тел. 8 (38532) 200-477, доб. 106-3.

Напомним, основной этап Всероссийской переписи населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года, а в отдалённых населённых пунктах страны — до 20 декабря. Кроме того, принять участие в этой процедуре можно будет на портале «Госуслуги» в период с 15 октября по 8 ноября. Задача переписи — сбор максимально точных и достоверных сведений о демографической ситуации в стране и состоянии жилого фонда.