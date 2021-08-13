«Оранжевый мяч» и не только. Как отметят День физкультурника в Барнауле

Фото: Ярослав Махначёв.

14 августа отмечается День физкультурника. Специально для всех любителей спорта и активного образа жизни в Барнауле подготовили несколько площадок.

Центральной станет площадка, где состоится турнир по уличному баскетболу. Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 3×3 «Оранжевый мяч» пройдут в двух местах: перед СК «Обь» и перед «Титов-Ареной».

Турнир состоится в четырех возрастных группах (2008 года рождения и младше, 2006–2007 г.р., 2004–2005 г.р., 2003 и старше), а также среди семейных команд. Младшие группы и семейные сборные сыграют перед СК «Обь», старшие баскетболисты — перед «Титов-Ареной». Регистрация участников с 9:00 до 10:00. В 10:00 начнется церемония открытия, с 10:30 – предварительные и финальные соревнования.

Очень много мероприятий состоится в субботу на территории стадиона «Лабиринт». Здесь в течение дня пройдут соревнования по дартсу, легкой атлетике, гиревому спорту, футболу, а завершится все в 17:00 бесплатным мастер-классом по скалолазанию.

На кинологической площадке стадиона «Рубин» (ул. Мусоргского, 22) в 10:00 запланированы показательные выступления по кинологическому спорту, а после этого — зарядка с чемпионом.

В «Алтайском центре самбо» (ул. Воровского, 110, к2) и в Алтайском училище олимпийского резерва (ул. Тимуровская, 15) в 12:00 и 14:00 соответственно пройдут соревнования по сидячему волейболу и бочча среди спортсменов с ОВЗ.

Перед СК «Победа» с 11:00 до 12:00 состоятся показательные выступления по различным видам спорта и открытая тренировка по волейболу. В спортзале на ул. Воронежской, 2 в 10:00 запланирована открытая тренировка по джиу-джитсу, а на стадионе гимназии № 79 можно будет посмотреть на занятия представителей восточного боевого единоборства (дисциплина сетокан), начало в 14:00.