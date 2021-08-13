Почему все боятся пятницу 13-го: история самого неудачного дня в году

В 2021 году всего одна пятница 13-е. И это — сегодня! Разбираемся, почему этот день стал пугающим. Откуда такая дурная слава?

Фото: onedio.ru

Даже несуеверные люди немного напрягаются, когда видят на календаре пятницу, выпадающую на 13-е число. Для этого явления был даже придуман специальный термин — фриггатрискаидекафобия, или панический страх пятницы 13-го. А вы когда-нибудь задумывалась, почему именно этот день пугает жителей нашей планеты на протяжении многих десятилетий?

Фото: onedio.ru

До сих пор точно неизвестно, когда пятница 13-го обросла жуткими суевериями, но в культуре и истории можно найти немало отсылок и символов. Так, число 12 обычно ассоциируется с чем-то совершенным, идеальным: 12 месяцев в году, 12 дней Рождества, 12 знаков зодиака, 12 апостолов Христа. Число 13, в свою очередь, связано с невезением, неудачей. Не просто же так число 12 называют дюжиной, а 13 — чёртовой дюжиной. В Каббале было 13 духов зла. Также считается, что на свои шабаши ведьмы собирались в количестве 12, а 13-м их вечеринки посещал сам сатана…

Фото: culturavrn.ru

Хорошо, с цифрой всё понятно, но почему всё-таки в качестве несчастливого дня недели была выбрана именно пятница, а не, например, понедельник, который тоже многие не любят?

Библейский след

Самая популярная теория гласит, что весь ажиотаж, связанный с пятницей 13-го, восходит корнями к притче о Тайной вечере. Согласно Библии, на Тайной вечере присутствовало 13 человек: Иисус Христос и его 12 учеников. Встреча проходила в Чистый четверг, а на следующий день, в Страстную пятницу, Иисус был распят римскими солдатами. Также примечательно, что 13-м гостем на Тайной вечере был Иуда, предавший Иисуса и ответственный за его смерть. Эти два факта и могли породить суеверия по поводу несчастливой ауры как самого числа, так и пятницы 13-го в частности.

Некоторые, особенно боящиеся пятницы 13-го, даже верят, что Ева и Адам попробовали запретный плод с Древа познания Добра и Зла именно в пятницу, что привело к изгнанию их из Эдема. А другие верующие считают, что пятница стала и тем днём, когда Каин убил своего брата Авеля.

Фото: culturavrn.ru

Пятница считалась днём поста. То есть по пятницам нельзя было употреблять в пищу мясные продукты, а также необходимо было воздерживаться от множества других вещей, например прясть, шить, стирать, пахать и прочее. Нарушение табу — грешное дело, а за грехи, как известно, наказывают.

Древние короли теряли свою корону. А иногда и жизнь по пятницам 13-го. Эта участь постигла Гарольда II (ок. 1020–1066) в Англии.

Сам Бонапарт остерегался пятницы 13-го и никаких боевых действий в этот день не проводил.

Фото: poznanie21.ru

Даже психологами отмечено, что много неприятных вещей с людьми происходит именно в пятницу 13-го. Но тут нет никакой мистики, просто если настраивать целый день себя на что-то плохое, то оно и случится.

Историческая основа: арест рыцарей-тамплиеров

Фото: poznanie21.ru

Ещё одно объяснение, почему пятница 13-е — несчастливый день, восходит к историческим событиям. 13 октября 1307 года, в пятницу, по приказу короля Филиппа IV проживавшие во Франции члены ордена тамплиеров, защищавшие паломников на Святой земле, были арестованы. Их обвинили в ереси, подвергли пыткам, изъяли всю собственность, а позже многие из рыцарей были сожжены и казнены. Согласно легенде великий магистр ордена Жак де Моле перед смертью проклял короля и его сторонников, преследовавших рыцарей. Судя по всему, суеверие могло сохраниться, ведь каждая пятница 13-е действительно считается приносящей несчастье.

Трагические события, произошедшие в пятницу 13-го

Если не ограничиваться легендами и библейскими притчами, можно привести ряд реальных печальных событий, выпавших на этот роковой день. Так, в пятницу 13-го был разбомблён Букингемский дворец (сентябрь 1940 года), убита Китти Дженовезе, подробности смерти которой вошли в учебники психологии (март 1964 года), исчез самолет уругвайских ВВС в Андах (октябрь 1972 года), а также у берегов Италии потерпел масштабное крушение круизный лайнер Costa Concordia (январь 2012 года). Без сомнения, такие события могли произойти и в другое время, но факт того, что они выпали на пятницу 13-го, только усиливает зловещую ауру этого дня.

Фото: infokava.com

След в поп-культуре

Печальную славу даты не могли обойти кинематографисты, внесшие свой вклад в жуткие ассоциации, связанные с этой датой. Хоррор «Пятница 13-е» пугает любителей ужастиков с 1980 года. Франшиза из 12 фильмов познакомила мир с убийцей в хоккейной маске по имени Джейсон, который выходит из убежища каждую пятницу, выпадающую на 13-е число. Фильм породил не только множество сиквелов, но и комиксов, новелл, видеоигр и бесчисленное количество ужасающих костюмов на Хэллоуин.

Фото: kinopoisk.ru

Приметы и суеверия

Естественно, такой день оброс всевозможными суевериями. Верить в них или нет, дело каждого, но мы предупредили!

Посаженное в пятницу 13-го дерево не будет расти и плодоносить.

Если стричь ногти в этот день, то они станут ломкими и будут плохо расти.

Не оглядывайтесь, когда в чёртову пятницу уходите с работы.

Лучше не чертыхаться (не говорить «чёрт» и «свинья»).

Плохая примета в этот день — стоять под лестницей.

Особенно страшны по пятницам 13-го чёрные кошки и бабы с пустыми вёдрами!

Фото: pixabay.com

Бытует мнение, что если похороны выпадают на этот день, то не исключена смерть ещё одного человека в скором времени.

Если слишком веселиться в этот день, то с весельчаками может приключиться несчастье.

Как себя обезопасить

Если вы настолько суеверный человек и пятница 13-е вас действительно пугает, то есть способы избежать всего плохого, что с ней связано:

— не назначайте важных дел, а также не совершайте крупных покупок и не заключайте сделок;

— воздержитесь от поездок;

— не принимайте важных решений;

— не берите и не давайте в долг (по пятницам вообще не рекомендуется этого делать);

— не рассказывайте сны (считается, что сны, приснившиеся с четверга на пятницу не стоит рассказывать);

— не вступайте в конфликты;

— будьте особенно внимательны за рулем;

— лучше не планируйте важных медицинских процедур на пятницу 13-го и не ложитесь в этот день в больницу;

— не планируйте свадьбу на пятницу 13-го, она также весьма нежелательна в этот день;

— будьте осторожным в интернете, так как считается, что большинство компьютерных вирусов рассылаются по пятницам 13-го.

В крайнем случае, если уж совсем страшно, устройте выходной и останьтесь дома!

И всё же, как бы вас ни пугала эта дата, вспомните, что сегодня конец рабочей недели! И какое бы число ни выпало на пятницу, которая завершает рабочую неделю, этот день всегда классный! Одним словом, больше позитива, и всё будет хо-ро-шо!

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