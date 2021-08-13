Тренерский штаб хоккейного «Динамо» усилил барнаулец из НХЛ

В «Динамо-Алтае» очередное пополнение. В клубе появился тренер-селекционер: им стал известный хоккеист, наш земляк Иван Вишневский.

Фото: ХК «Динамо-Алтай»

Раньше этой должности в ХК «ДА» не было. В клубе надеются, что Иван, со своим опытом и знаниями, будет помогать в процессе комплектации команды.

Иван Вишневский год провел в НХЛ – в сезоне-2009/10 он играл за «Даллас». А свой спортивный путь он начинал в школе «Мотора» у Сергея Гостева. Профессиональную карьеру начал в молодежной «Ладе», в 2005 году отправился в Северную Америку, где три года выступал в юниорской лиге QMJHL за Rouyn-Noranda Huskies. В 2006 году был задрафтован Dallas Stars в первом раунде. В НХЛ дебютировал в 2008 году. Большую часть заокеанской карьеры провел в АХЛ, выступая за Peoria Rivermen, Texas Stars, Chicago Wolves, Rockford IceHogs.

В Россию вернулся в 2011 году, заключив контракт с мытищинским «Атлантом», за который выступал два года, затем три сезона Иван отыграл за уфимский «Салават Юлаев», год — за нижегородское «Торпедо», также выступал за челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», московский «Спартак», тольяттинскую «Ладу», HK Poprad в словацкой Экстралиге.