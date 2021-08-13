Украл, выпил — в тюрьму: в Барнауле задержан пьяный грабитель, напавший на прохожего

Им оказался ранее судимый за кражу барнаулец 2000 года рождения.

Фото: canva.com

Молодой человек распивал в ночное время спиртное возле одного из домов Барнаула. Увидев проходившего мимо мужчину, проживающего в этом доме, злоумышленник решил, что «ночное празднование» надо продолжить за его счёт. Окликнув мужчину, молодой человек спросил, нет ли у того алкогольных напитков. Получив отрицательный ответ, он пришёл в ярость, накинулся на пострадавшего, ударил его по лицу и, воспользовавшись беспомощным состоянием 53-летнего мужчины, похитил из его кармана гаджет стоимостью 5000 рублей.

Потерпевший обратился в полицию и рассказал о случившемся.

Получив ориентировку злоумышленника, сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Барнаулу в ходе патрулирования оперативно задержали подозреваемого. Свою вину он отрицать не стал. Похищенный телефон был изъят при задержании и возвращён владельцу.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья», сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.