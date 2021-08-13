В Барнауле на помощь врачам приходят роботы

В федеральном центре травматологии в клинической апробации находится роботизированная система, которая помогает хирургам в несколько раз повышать точность движений при проведении операций. Выше точность — дольше живёт эндопротез.

Фото: t.me/altaigovernment

Аналогов роботизированной системы, позволяющей максимально оптимизировать работу хирургов, за Уралом нет. Об этом сообщил телеграм-канал правительства региона.

«Это новый этап в развитии высокотехнологичной помощи в Алтайском крае», — рассказал губернатору Виктору Томенко главный врач центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Владимир Пелеганчук.

По поручению главы региона специалисты центра наверстали отставание по объёмам оказания плановой помощи после того, как центр завершил работу в режиме ковидного госпиталя.