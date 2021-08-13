В Барнауле строят новый водовод

«Росводоканал Барнаул» ведёт строительство нового водовода в районе Змеиногорского тракта.

Фото: barnaul.org

Новая водная артерия позволит улучшить напор воды в нагорной части города, расширит возможности подключения новых абонентов, сообщает официальный сайт города. А подключать есть кого, район Горы интенсивно застраивается, и старые коммуникации не справляются с нагрузкой.

«Строительство нового водовода диаметром 225 мм в настоящее время осуществляется на двух участках: в районе санатория «Обь» и онкологического центра «Надежда». Его протяжённость составит почти 250 метров. Работы проводит подрядная организация, специалисты водоканала выполняют технический надзор и строительный контроль», — рассказал директор по капитальному строительству «Росводоканал Барнаул» Александр Дудкин.

Новая водопроводная сеть выполнена из полиэтилена и прокладывается методом горизонтально направленного бурения. Кроме того, водовод будет закольцован, что позволит оказывать услугу водоснабжения надёжно и бесперебойно. Мероприятия по строительству коммуникаций проводятся в рамках реализации инвестиционной программы «Росводоканал Барнаул». Завершить работы подрядчик обязуется до 31 августа.