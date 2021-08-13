В барнаульских ночных клубах выявлены нарушения антиковидных ограничений

Очередной вечерний рейд по соблюдению антиковидных ограничений прошёл в Ленинском районе города.

Фото: canva.com

Пресс-служба администрации Ленинского района сообщила, что представители органов власти совместно с сотрудниками полиции провели обследование девяти объектов потребительского рынка.

Так были проверены: «Форштадская пивоварня» (ул. Юрина, 184), бары Neon (ул. Юрина, 265б), «Заправка» (ул. Георгия Исакова, 226) и Cubare music hall (ул. Солнечная поляна, 15), ночной клуб «Черника» (ул. Георгия Исакова, 149а), банкетный зал VIPS (ул.Юрина, 257) и банкет-холл Love Story (ул. Георгия Исакова, 149а), кафе «У фонтана» (ул. Георгия Исакова, 247а).

Все организации соблюдают требования указов губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», от 08.05.2020 № 77 «Об использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания».

Отмечено также, что в период с 9 по 13 августа было обследовано 52 организации города. Выявлено три нарушения указов губернатора.

