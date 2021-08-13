«Я считаю»: барнаульские школы реализуют социальные гранты

«Я считаю» — конкурс школьных проектов на право получения гранта из краевого бюджета. Средства предназначены на развитие объектов школьной инфраструктуры, улучшение учебно-воспитательного процесса, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности учащихся старших классов.

Фото: barnaul.org

Максимальный размер гранта на поддержку одного школьного проекта — 350 тысяч рублей.

Среди победителей конкурса 2021 года — 14 школ Барнаула. Гранты на реализацию своих проектов получили школы: № 2, 10, 22, 45, 48, 53, 54, 74, 80, 81, 107, 124, 129, 132.

Так, школа № 132 получила грант в размере 331 тысяча рублей на реализацию проекта «Мобильный центр науки и творчества». Цель данного проекта — обеспечить обучающихся мобильным комфортным пространством для удовлетворения образовательных, интеллектуальных, духовно-нравственных, творческих, профессиональных потребностей и инициатив.

Уточняется, что в школе создали площадку по типу коворкинга: на средства гранта приобрели кресла-мешки, демонстрационный стенд, оборудование для работы школьного телевидения. Планируется, что мобильный центр позволит разнообразить формат проведения занятий, положительно повлияет на мотивацию к обучению и позволит увеличить число ребят, занимающихся проектной деятельностью.

Школа № 53 реализует проект по созданию центра HandMade («делаю руками»). Его обустраивают в помещении на цокольном этаже школы. Сначала здесь сделали косметический ремонт, родители, педагоги и старшеклассники спроектировали рабочие зоны центра. На выделенные средства приобретено оборудование для занятий по гончарному делу, декоративно-прикладному искусству.

Торжественное открытие центров в обеих школах планируется на начало нового учебного года, сообщается на официальном сайте администрации Барнаула.







